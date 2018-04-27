Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Abbas Bozkurt    27-04-2018

						
Barış Bıçakçı’nın Mavi Treni

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 5


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Pelin Esmer'in yönetip senaryosuna Barış Bıçakçı'yla birlikte imza attığı İşe Yarar Bir Şey, edebiyatla sürekli yolu kesişen bir tren yolculuğunun filmi.

						

														
Tren, ikili bir yolculuğun mekanı olmaya müsait. Camdan görünen genişlik, sıra sıra evler, hızla geçerken flu bir fotoğrafa dönen yüzler; öte tarafta da yolcunun yüzü, yüzün cama düşen yansıması. Zamanla kurulan ilişki anlamında da ikili bir yolculuk bu: Dışarıya doğru bakmanın hızıyla, içe doğru yönelmenin ağırlığı... Eğer Ankara’dan İzmir’e kalkan bir trendeyseniz, ki Mavi Tren denir ona, bir süre boyunca bozkırda kalır yolcunun bakışı. Bozkır manzarası sabitlenir sanki bir noktada, çizilip tren camının çerçevesine yerleştirilmişçesine ele geçirir yolcunun bakışını. Görülenin tekrarlı yapısı, yolculuğu içe doğru genişletir, kıvamını koyultur. Bir romancıya, ikili bir hat kurmak için daha güzel bir sahne verilir mi?
 
Barış Bıçakçı’nın bir yönetmene gidip de, benim şu romanı uyarlayalım mı, diye sorduğu henüz işitilmiş değil. Oysa filmlerini sevdiğini bildiğimiz Pelin Esmer’e gidip, “bir kadın şair filmi yazalım mı beraber?” dediğini duyan kulaklar var. Ortaya çıkan film, İşe Yarar Bir Şey, bir tren filmi; trenin içinde bir kadın şair seyahat ediyor. Ankara’dan İzmir’e gidiyor şair, yemekli vagona girip çıkıyor, insanlarla yarı gönüllü karşılaşmalar yaşıyor; başka hikayelere doğru açılıyor. Başka hikayelere açıldıkça, bir yandan daha da çok içine doğru kaçıyor. Camdan dışarıyı izledikçe kendi suretine daha bir merakla bakıyor. Şair Leyla’nın Mavi Tren’de İzmir’e yolculuğu, onun yazdığı şiirin bir hayali de olabilir ya da şiir bu yolculukta bir esinlenme anı olarak gelir ve unutulur.


Leyla, trende bir yabancıyla tanışır, onun derdine ortak olur, onun derdini kendi şiirine katar. Yolculuğun sonunda ölmek üzere olan biri vardır, bunu herkes en baştan bilir. Yolculuğun sonundaki yabancı, Leyla’nın okurudur aynı zamanda. Tren, şairle okurunu yakınlaştırır ya da uzaklaştırır. Uyurkulak’ın Tol’de Diyarbakır’a uzanan treni “bir fermuarı çekerek” bozkırda ilerliyorsa; Bıçakçı’nın treni, suya atılan bir kağıt gemi gibi keser bozkırı. Yolculuk hiç bitmesin ister şair, fermuar kapanmayacak kadar dişlidir.
 
 
 
 
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Yıprandıkça güzelleşen kitaplar

						
Fotoğraf sanatçısı Kerry Mansfield’ın kütüphanelere özel bir ilgisi var. Kütüphanelerdeki eski kitaplar ve “ödünç alma kartları” Mansfield’ın fotoğraflarında ayrı bir anlam kazanıyor. Mansfield, yılların kitaplar üzerinde bıraktığı tahribatla ve kitapların geçirdiği dönüşümle ilgileniyor. 

						
					

					

					

										

					

						
Dosya // Kurmaca trenler ve gelecek hayali

						
Tren, insanın her çağda yeniden icat ettiği, her yeni icadına hayran olduğu kadar kendine rakip gördüğü bir makine. İnsanüstü hızı ve gücü olsun ama insana baş eğsin. İnsanın hayal gücünden çıktığı için kurmaca var trenin özünde. Siyah beyaz kovboy filminin bildik sahnesidir: Demiryolu, uçsuz bucaksız Vahşi Batı’nın boynuna takılmış demirden tasma gibi uzanır.

						
					

					

					

										

					

						
KararsızOkur // Modernizmin taşıyıcısı ve sembolü trenler

						
Modernizm sadece biz doğuluların “başına gelmedi”. İngiltere’de taşra hoyratça sökülüp kirli şehirlere taşındı; Batı’dan (Fransa’dan) gelen Modernizm’in yarattığı doğa özlemi Alman Romantiklerini doğurdu… Batılı toplumlarda mavi yakalı uzmanlaşma, yaptığı işe yabancılaşan ve mekanikleşen yığınlar yarattı.

						
					

					

					

										

					

						
Kedi gibi düşünmenin temel ilkeleri

						
Stéphane Garnier’in çok satan kitabı Kedi Gibi, kedilere dair söylenmiş veciz sözler eşliğinde, bu nev-i şahsına münhasır varlıkların “hayat duruşları”yla bize yaşamımızda nasıl kılavuzluk edebileceğine ışık tutarken kedilerle bu dünyayı paylaşma

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Bizzat Rowling açıkladı: Başka Harry Potter öyküsü olmayacak

					

				

				
				

					
TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları "Huzur"la devam ediyor

					

				

				
				

					
Women’s Prize kısa listesi açıklandı!

					

				

								
				

					
CerEdebiyat'ta "Çatlak Kızların Hikayeleri"

					

				

								
				

					
İki yeni Artemis Fowl kitabı yolda!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Yıprandıkça güzelleşen kitaplar
						
					
					
				

																

						2 - “Havada kalan” öyküler
						
					
					
				

																

						3 - Dosya // Kurmaca trenler ve gelecek hayali
						
					
					
				

																

						4 - Barış Bıçakçı’nın Mavi Treni
						
					
					
				

																

						5 - Bizzat Rowling açıkladı: Başka Harry Potter öyküsü olmayacak
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap