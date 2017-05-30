Daha hızlı okumanızı sağlayacak 6 öneri

Kitap okumak için sayısız gerekçe sayılabilir. Oysa kitap okumayanların gerekçeleri genellikle birbirine benzer: Vakitsizlik. Gerçekten de günlük hayatımızın koşuşturması içinde vakit ayırabildiğimiz son şeylerden biri oluyor okumak. Hatta bugünlerde birçok kişi bir romanı okumaktansa o romandan uyarlanan sinema filmini ya da televizyon dizisini izlemeyi tercih edebiliyor. Bir sinema filminin ya da televizyon dizisinin hikayeyi daha kısa bir sürede anlattığı ve takip etmek için daha az çaba gerektirdiği doğru. Ancak okumak da sanıldığı kadar "yavaş" olmak zorunda değil. Birkaç küçük ipucuyla okuma hızınızı artırabilir, okunacaklar listenizi hızla eritirken yeni kitaplara yer açabilirsiniz. İşte okuma hızınızı artıracak 6 öneri:

1. Göz gezdirin.

"Göz gezdirmek" kavramı kulağa pek hoş gelmiyor olabilir. Oysa okuyacağınız şeye şöyle bir göz gezdirmek hızlı okuma yolunda ilk adımdır. İşin aslı, göz gezdirmek kitabın hangi kısımlarında yoğun bir konsantrasyon gerektiğini, hangi kısımların ise daha hızlıca geçilebileceğini anlamamızı kolaylaştırır. Göz gezdirmek kitaptaki hikayeye hızla dalmadan önce, bir tür ön keşif gezisi yapmak gibidir. Fakat yine de hikayenin süprizlerini de korumak gerek!





2. Fiziksel bir yol gösterici kullanın.

Şimdi hafızanızı biraz zorlayın ve ilkokulun ilk yılını hatırlayın. Okumayı öğrenirken parmağımızı satırların altında kaydırışımızı hatırlıyor musunuz? Bu okumayı yeni öğrenenler için oldukça faydalı bir metoddur. Fakat hızlı okumak isteyenler için de bir o kadar faydalıdır. Zira satırın yerine işaret eden bir yol gösterici gözümüzün tam olarak ilgili satıra odaklanmasını sağlar ve gözümüzün sayfada rastgele sıçramalarla dolaşarak yorulmasına engel olur.





3. Tekrar okumaktan vazgeçin.

Okuma hızını düşüren bir şey varsa o da okuduğunuz bir kısmı yeniden okumaktır. Bunu çoğunlukla okuduğumuz kısmı tam olarak anlamadığımızı düşündüğümüzde yaparız. Oysa dönüp o kısmı tekrar okumaktansa devam eden kısımları daha dikkatli okumak bağlamı çözmemize ve konunun bütününü anlamamıza yardımcı olabilir.

4. Okurken ağzınızı meşgul edin.

Okuma hızını düşüren nedenlerden biri de okuduğumuz cümleleri farkında olmadan zihnimizde seslendirmemizdir. Eğer bunu önlemeyi başarabilirseniz eskisinden 2-3 kat daha hızlı okuyabilirsiniz. Peki buna nasıl engel olacağız? Aslına bakarsanız kitap okurken bir yandan da ağzınızı meşgul etmek okuduğunuz cümleleri farkında olmadan seslendirmenizi engellemekte yardımcı olur. İşte kitap okurken güzel bir fincan çay ya da kahve içmek için bir neden daha!

5. Daha çok okuyun.

Nasıl ki bir koşucu antrenman yaptıkça hızını ve performansını artırırsa, bir okur da ne kadar çok okursa okuma hızını artırmaya o kadar yardımcı olur. Evet, gerçekten de bu kadar basit!

6. Okumak için doğru ortamı yaratın.

Hızlı okumak sadece ipuçlarından ibaret değildir. Okuduğunuz ortam da okuma hızınız üzerinde bir hayli etkilidir. İster bir sorumluluk dolayısıyla hızlıca okumanız gereksin, isterse yavaş yavaş ve tadını çıkararak okuyun; okuduğunuz ortam okumanızın kalitesine doğrudan etki eder. Oda fazla sıcak ve loşsa kolayca uykunuz gelebilir, fazla soğuksa dikkatinizi kitaba vermekte zorlanabilirsiniz. Sözün özü dikkatinizi toplamanıza yardım edecek bir ortam hazırlamak okuma hızınızı da artıracaktır.

Kaynak: Bustle