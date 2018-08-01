Devasa kitapların sizi karşıladığı bir kütüphane

Fransa’nın güneyindeki Aix-en-Provence bölgesi yalnızca Post Empresyonist ressam Paul Cézanne’ın memleketi olmakla ve muhteşem bir doğaya sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda özel bir kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor.





Tarihi 1810’a kadar uzanan Mejanes Kütüphanesi, 1989 yılında, eski bir kibrit fabrikasının binasını mesken tutmaya başlıyor. Pek çok araştırma ensitüsünü bünyesinde barındıran kütüphanenin mimarisini benzerlerinden ilk bakışta ayıran unsur, dış cephesinde görebileceğiniz dev boyuttaki kitaplar!

Bu halk kütüphanesinin girişinde sizi karşılayan üç kitap, Fransız edebiyat tarihine ismini kazımış üç isme ait: Antoine de Saint-Exupery’nin ölümsüz metni Küçük Prens, Albert Camus’nün başyapıtı Yabancı ve Molière imzalı Hastalık Hastası.

Bölgeye yolunuz düşerse, dev boyutlu mitolojik varlıkların gözlerine hitap eden kitaplara sahip bu kütüphaneye göz atmayı unutmayın!

AB

Kaynak: Atlas Obscura