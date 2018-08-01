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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    01-08-2018

						
Devasa kitapların sizi karşıladığı bir kütüphane

						

						

							
							

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Fransa’nın güneyindeki Aix-en-Provence bölgesi yalnızca Post Empresyonist ressam Paul Cézanne’ın memleketi olmakla ve muhteşem bir doğaya sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda özel bir kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. 


Tarihi 1810’a kadar uzanan Mejanes Kütüphanesi, 1989 yılında, eski bir kibrit fabrikasının binasını mesken tutmaya başlıyor. Pek çok araştırma ensitüsünü bünyesinde barındıran kütüphanenin mimarisini benzerlerinden ilk bakışta ayıran unsur, dış cephesinde görebileceğiniz dev boyuttaki kitaplar!
 
 
 
 
 
Bu halk kütüphanesinin girişinde sizi karşılayan üç kitap, Fransız edebiyat tarihine ismini kazımış üç isme ait: Antoine de Saint-Exupery’nin ölümsüz metni Küçük Prens, Albert Camus’nün başyapıtı Yabancı ve Molière imzalı Hastalık Hastası.
 
 
 
 
 
 
Bölgeye yolunuz düşerse, dev boyutlu mitolojik varlıkların gözlerine hitap eden kitaplara sahip bu kütüphaneye göz atmayı unutmayın!
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Atlas Obscura
 
 
						

						

						
						

							
							

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ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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