Her ne kadar edebiyat tarihi münzevilerden geçilmese de kurgu kişiler arasında cemiyet hayatından hoşlananlar da hiç az değil. Ayrıca kalabalık sahneler her daim konuşmalara, çatışmalara, karşılaşmalara gebedir bir yazar için ve hikaye açısından da çok yararlı ve besleyici olabilir. Hatta kimi zaman öylesine canlı anlatılmıştır ki bu parti sahneleri, okurken sizin de o partiye davet edilmeyi arzuladığınızı fark ediverirsiniz. İşte edebiyat tarihinin en iyi 5 partisi:





1. İnci Gibi Dişler – Zadie Smith



Hikayenin akışını değiştiren parti sahnelerinden biri de Zadie Smith’in ilk romanı İnci Gibi Dişler’de vuku bulur. Hikayenin ana karakterlerinden Archie Jones sonradan karısı ve çocuğunun annesi olacak olan genç ve güzel Clara ile bir parti esnasında tanışır.

2. Güneş de Doğar – Ernest Hemingway



Caz Çağı’nın o çılgın partilerinden Hemingway de nasibini almıştır. Güneş de Doğar’da Jake Barnes ve arkadaşları San Fermin Festivali’ne boğa güreşlerini izlemek için gitseler de vakitlerinin büyük bir kısmını partilerde geçirirler. Ve parti demek hep beraber içilen içkiler, flört ve kavga demektir onlar için. Bu parti sahnelerinde aslında kendisinin de dahil olduğu Kayıp Kuşak’ın hayatından esinler taşır Hemingway.

3. Yüzüklerin Efendisi – JRR Tolkien



Partiler içinde en neşelilerinden biri de doğum günü partileridir. Hele de 111. doğum gününüzse ve bir de üstüne geri dönmemek üzere bir yolculuğa çıkıyorsanız! Yüzüklerin Efendisi’nde bütün macera tam da böyle bir doğum günü partisinden doğmuştu: Bilbo Baggins’in doğum günü partisinden!

4. Gurur ve Önyargı – Jane Austen



Bennet ailesinin kızlarıyla Netherfield Balosu’na gitmek her kula nasip olmaz! Zira Bennet kızları içmeyi, dans etmeyi ve ortalığı birbirine katmayı da çok iyi bilirler! Olur da yorgunluktan bir köşeye yığılırsanız da Elizabeth Bennet sivri şakalarıyla sizi eğlendirmeye dünden razıdır!

5. Muhteşem Gatsby – F. Scott Fitzgerald



Jay Gatsby’nin olduğu yerde çılgın bir parti de vardır! Ve muhtemelen edebiyat tarihinin en debdebeli partilerine de yine Jay Gatsby imza atmıştır. Canlı müzik, limitsiz içki ve bitmek bitmeyen ziyafet sofraları bu partilerin bel kemiğidir adeta. Bu şenlikli manzarayı kazıdığınızdaysa yalnız ve mutsuz bir adam çıkıverir karşınıza.

Kaynak: Electric Literature