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Ece Karaağaç    06-01-2017

						
Emma Watson'ın feminist kitaplığı

						

						

							
							

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Harry Potter serisinden tanıdığımız Emma Watson sadece genç ve başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda bir kadın hakları savunucusu. Birleşmiş Milletler Kadın Güçlenmesi Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak görev yapan Watson, feminist bir kitap kulübüne de öncülük etmişti 2016 yılı başında. Sosyal paylaşım sitesi Goodreads'e de taşınan kitap kulübü oldukça ilgi gördü. 2016 yılı sonu itibariyle birinci yılını dolduran kitap kulübü kendi feminist kitaplığını oluşturmaya başladı diyebiliriz. İşte Emma Watson öncülüğünde temelleri atılan o feminist kitaplık:
 
1. My Life On The Road - Gloria Steinem
 
Gloria Steinem Amerikalı bir feminist ve aktivist, aynı zamanda feminist dergi Ms.'in de kurucusu. My Life On The Road ise Steinem'ın seyahatlerle geçen hayatındaki tanıklıklardan damıtılmış bir kitap.
 
 
 
2. The Color Purple - Alice Walker
 
Amerikalı bir feminist ve şair olan Alice Walker, The Color Purple'da siyahi bir kadının gözünden kadın hakları sorununa ırkçılıkla kesişen bir bakış atıyor. Yazara Pulitzer Ödülü kazandıran bu romanın Mor Yıllar adıyla sinemaya da uyarlandığını söylemeden geçmeyelim.
 
 

3. All About Love: New Visions -Bell Hooks
 
Çoğunlukla ırk, sınıf ve cinsiyet meselelerinde odaklanan feminist yazar Bell Hooks, sevmenin yeni ve radikal biçimlerini ortaya koyuyor All About Love: New Visions adlı kitabında. Okur için de aşk, kültür ve öteki hakkında bir düşünme çağrısı bir nevi...
 
 
 
4. Nasıl Kadın Olunur? - Caitlin Moran
 
Nasıl Kadın Olunur? gazeteci Caitlin Moran'ın kadınlığı "yanlış anlama" hikayesi, bir anlamda özeleştirisi. Kadın olmanın gerçek anlamını keşfetme hikayesine ortak ediyor yazar bizi ve bu sırada gündelik hayat teorilerini sarkastik bir üslupla ortaya dökmekten de geri durmuyor.
 
 
 
5. The Argonauts - Maggie Nelson
 
Maggie Nelson'ın anı türündeki kitabı The Argonauts, tabir yerindeyse, cinsiyet kavramını ve rollerini eğip büken bir eser. Maggie Nelson sanatçı Harry Dodge ile yaşadığı aşkı merkeze alarak ilişkilerinin hesabını ortaya döküyor; bir yandan cinsiyetçi davranışlar sergileyen bir partnerle yüzleşmeyi ele alırken bir yandan da yazarın aşktan evliliğe, oradan da hamileliğe uzanan hikayesini ilk elden anlatıyor.
 
 
 
6. Persepolis - Marjane Satrapi
 
Bu kitaplığın muhtemelen Türkiye'de de en çok bilinen kitaplarından biri Marjane Satrapi'nin çizgi romanı Persepolis. Şah rejiminin yıkılmasının ardından gittikçe muhafazakarlaşan İran'da önce bir kız çocuğu, ardından da genç bir kadın olmanın çizgilere sığan hikayesi bu.
 
 
 
7. Hunger Makes Me a Modern Girl -  Carrie Brownstein
 
Esasen bir müzisyen olan Carrie Brownstein kaleme aldığı anıları vesilesiyle, çalkantılı bir ailede büyüyen bir kız çocuğunu müziğin nasıl özgürleştirdiğini ve ona kattığı kimliği içtenlikle paylaşıyor okurlarıyla.
 
 
 
8. Half the Sky - Sheryl WuDunn ve Nicholas D. Kristof
 
Gazeteci bir karı-koca olan Sherly WuDunn ile Nicholan D. Kristof, Asya ve Afrika'ya yaptıkları seyahatler neticesinde derledikleri, zorlu şartlar altında mücadele yürüten kadın hikayelerini sunuyorlar Half the Sky ile. Yalnızca kadın oldukları için zulme ve kıyıma maruz kalan kadın hikayeleri bizim coğrafyamız açısından da tanıdık.
 
 
 
9. Annem ve Ben - Maya Angelou
 
Sadece cinsiyetçilikle değil, ırkçılıkla da sonuna kadar savaşmış bir yazar Maya Angelou. Bu kitabındaysa annesiyle ilişkisine yönelerek kendi yaşam öyküsünü anlatıyor ve onu küçük siyahi bir kızdan adını dünyaya duyurmuş bir yazara dönüştüren serüvene ortak ediyor okurunu.
 
 

						

						

						
						

							
							

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