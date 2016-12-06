En çok okuyan 10 ülke

Kitap okumayı ne kadar seviyorsunuz? Çok mu? Ne kadar çok? Günde kaç saat okuyorsunuz örneğin? Peki sizin bu kadar şevkle okumanız ülkenin ortalamasını yükseltmeye yeter mi dersiniz? Boş vakitlerimizi değerlendirmek için seçtiğimiz aktiviteler içinde okumak ne yazık ki listenin çok yukarısında sayılmaz ülkemizde. Fakat dünya genelinde okumayı günlük bir alışkanlık haline getirmeyi başarmış ülkeler de var. Dünya çapında okumayı en çok seven, en çok okuyan 10 ülkeyi listeledik:

1. Hindistan

Okumayı en çok seven ülkeler listesinin en temesinde Hindistan yer alıyor. İstatistiklere bakılacak olursa Hindistan'da bir kişinin haftalık kitap okuma süresi 10 saat 43 dakika.

2. Tayland

Yüzölçümü bakımından pek de büyük sayılmayan bu Güneydoğu Asya ülkesi sadece dünya çapında ünlü olan yemek kültürüyle değil, okumaya duyduğu ilgiyle de öne çıkıyor. Tayland'da ortalama bir kişi her hafta toplam 9 saat 24 dakikasını kitap okuyarak geçiriyor.

3. Çin

Uzakdoğu'nun nüfus bakımından dünyanın en kalabalık ülkesi. Görünen o ki bu kalabalık ülkede de bir hayli kitap okunuyor! Yaklaşık 1,35 milyar kişinin yaşadığı Çin'de bir kişinin haftalık okuma süresiyle 8 saat.

4. Filipinler

Tam 7.107 ada ve adacıktan oluşan bir ülke Filipinler. İstatistiklere bakılacak olursa bu adalarda epeyce de kitap bulunuyor! Zira Filipinler'de haftalık ortalama okuma süresi 7 saat 36 dakika!

5. Mısır

Mısır yüzyıllar boyunca kültür beşiği olmayı başarmış bir ülke. Günümüzde Mısırlılar bu mirası devralmış gibi görünüyor. Ortalama bir Mısırlı haftada 7 saat 30 dakika boyunca kitap okuyor.

6. Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti deyince sizin aklınıza ilk ne gelir bilemeyiz ama bizim aklımıza Kafka geliyor! Kafka'nın memleketinde ortalama bir vatandaş haftada 7 saat 24 dakika kitap okuyor.

7. Rusya

Rusya'nın dünya edebiyatına katkıları saymakla tükenmez; Tolstoy, Dostoyevski, Çehov... Hangi birini saysak! Dünyaya bu köklü edebi geleneği armağan eden Ruslar haftada ortalama 7 saat 6 dakika kitap okuyor.

8. İsveç - Fransa

Listemizde 8. sırayı İsveç ve Fransa paylaşıyor. Zira bu iki ülkede de insanlar haftada ortalama 6 saat 54 dakika kitap okuyor.





9. Suudi Arabistan - Macaristan

Arap yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan Krallığı da ilk ona girenlerden. Suudi Arabistan bu sırayı Macaristan ile paylaşıyor. İstatistiklere göre iki ülkede de kişi başına düşen haftalık okuma süresi 6 saat 48 dakika.

10. Hong Kong

Asya'nın en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezlerinden biri olan Hong Kong'un adını duymayan pek yoktur. Peki bu küçük ülkede kişi başına düşen ortalama okuma süresinin haftada 6 saat 42 dakika olduğunu biliyor muydunuz?

Kaynak: NOP World Culture Score Index