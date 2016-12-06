Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Ece Karaağaç    06-12-2016

						
En çok okuyan 10 ülke

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Kitap okumayı ne kadar seviyorsunuz? Çok mu? Ne kadar çok? Günde kaç saat okuyorsunuz örneğin? Peki sizin bu kadar şevkle okumanız ülkenin ortalamasını yükseltmeye yeter mi dersiniz? Boş vakitlerimizi değerlendirmek için seçtiğimiz aktiviteler içinde okumak ne yazık ki listenin çok yukarısında sayılmaz ülkemizde. Fakat dünya genelinde okumayı günlük bir alışkanlık haline getirmeyi başarmış ülkeler de var. Dünya çapında okumayı en çok seven, en çok okuyan 10 ülkeyi listeledik:
 
1. Hindistan
Okumayı en çok seven ülkeler listesinin en temesinde Hindistan yer alıyor. İstatistiklere bakılacak olursa Hindistan'da bir kişinin haftalık kitap okuma süresi 10 saat 43 dakika.
 
 
2. Tayland
Yüzölçümü bakımından pek de büyük sayılmayan bu Güneydoğu Asya ülkesi sadece dünya çapında ünlü olan yemek kültürüyle değil, okumaya duyduğu ilgiyle de öne çıkıyor. Tayland'da ortalama bir kişi her hafta toplam 9 saat 24 dakikasını kitap okuyarak geçiriyor.
 
 
3. Çin
Uzakdoğu'nun nüfus bakımından dünyanın en kalabalık ülkesi. Görünen o ki bu kalabalık ülkede de bir hayli kitap okunuyor! Yaklaşık 1,35 milyar kişinin yaşadığı Çin'de bir kişinin haftalık okuma süresiyle 8 saat.
 
 
4. Filipinler
Tam 7.107 ada ve adacıktan oluşan bir ülke Filipinler. İstatistiklere bakılacak olursa bu adalarda epeyce de kitap bulunuyor! Zira Filipinler'de haftalık ortalama okuma süresi 7 saat 36 dakika!
 
 
5. Mısır
Mısır yüzyıllar boyunca kültür beşiği olmayı başarmış bir ülke. Günümüzde Mısırlılar bu mirası devralmış gibi görünüyor. Ortalama bir Mısırlı haftada 7 saat 30 dakika boyunca kitap okuyor.
 
 
6. Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti deyince sizin aklınıza ilk ne gelir bilemeyiz ama bizim aklımıza Kafka geliyor! Kafka'nın memleketinde ortalama bir vatandaş haftada 7 saat 24 dakika kitap okuyor.
 
 
7. Rusya
Rusya'nın dünya edebiyatına katkıları saymakla tükenmez; Tolstoy, Dostoyevski, Çehov... Hangi birini saysak! Dünyaya bu köklü edebi geleneği armağan eden Ruslar haftada ortalama 7 saat 6 dakika kitap okuyor.
 
 
8. İsveç - Fransa
Listemizde 8. sırayı İsveç ve Fransa paylaşıyor. Zira bu iki ülkede de insanlar haftada ortalama 6 saat 54 dakika kitap okuyor.
 

9. Suudi Arabistan - Macaristan
Arap yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan Krallığı da ilk ona girenlerden. Suudi Arabistan bu sırayı Macaristan ile paylaşıyor. İstatistiklere göre iki ülkede de kişi başına düşen haftalık okuma süresi 6 saat 48 dakika.
 
 
10. Hong Kong
Asya'nın en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezlerinden biri olan Hong Kong'un adını duymayan pek yoktur. Peki bu küçük ülkede kişi başına düşen ortalama okuma süresinin haftada 6 saat 42 dakika olduğunu biliyor muydunuz?
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: NOP World Culture Score Index
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Kitap okurken gözlerinizi de korumak için 5 ipucu

						
Kitap okumayı çok seviyoruz. Fakat beynimize ve ruhumuza ilaç gibi gelen bu aktivite gözlerimizi yormakta da birebir ne yazık ki. Kitaplarla geçirdiğimiz saatler uzadıkça gözlük numaralarımız da önlenemez bir biçimde yükseliyor. Yine de kitap okumak her zaman yorucu olmak zorunda değil.

						
					

					

					

										

					

						
Güncel // Post-gerçek: Artık hiçbir şey komik değil

						
Kierkegaard, apokaliptik bir senaryoda, palyaçoya kurtarıcı mesih rolü verecektir. Palyaçoluğunda ne kadar inandırıcı ise, o kadar büyük bir açmazda gerçeği dillendiremeyen bir tutsaktır. Tiyatronun sahne arkasında yangın çıkar. Palyaço, seyircileri uyarmaya sahneye fırlar. Şaka sanıp alkışlarlar. Palyaço daha büyük bir telaşla uyarır, yangın var diye. Daha çok alkışlanır.

						
					

					

					

										

					

						
Okumanın zihne ve beyne 14 faydası

						
Kitap okumak sadece gününüzü güzelleştirmekle kalmaz, zihne ve bedene de birçok faydası var! Kitap okumanın size yaşattığı zevk bir yana, yalnızca bu faydaları için dahi kitap okumayı bir alışkanlık haline getirebilirsiniz! İşte kitap okumanın zihne ve beyne sağladığı 14 fayda:
 

						
					

					

					

										

					

						
Editörden // Dillere destan yıllar!

						
“Yazılmamış oldukları için okunmaları mümkün olmayan, yani gerçekte var olmayan ve ama ‘gerçek’ kelimesini kullanırken dikkatli olmayı öğütleyen hayali kitaplardan söz edelim...” Daha önce bir yılın başında, SabitFikir’in Ocak 2015 tarihli 47. sayısında "Olmayan Kitaplar Kütüphanesi" hakkında yazmıştı F. Cihan Akkartal.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Kanonik Türk Romanına Yeniden Bakmak atölyesi bu akşam başlıyor

					

				

				
				

					
CerEdebiyat'ın aralık ayı konuğu Gürsel Korat

					

				

				
				

					
Trendeki Kız'ın yazarından yeni kitap yolda

					

				

								
				

					
Kitaba Dönüşmek serisinin 10. oturumu bu akşam Salt'ta

					

				

								
				

					
Fransız edebiyat tarihinin en önemli silahı satıldı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Dilek Baştuğ ile söyleşi:

Felsefe Olimpiyatları için "ısınma" okumaları
 
Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Kitap okurken gözlerinizi de korumak için 5 ipucu
						
					
					
				

																

						2 - CerEdebiyat'ın aralık ayı konuğu Gürsel Korat
						
					
					
				

																

						3 - Devrimin arka sokakları
						
					
					
				

																

						4 - Kanonik Türk Romanına Yeniden Bakmak atölyesi bu akşam başlıyor
						
					
					
				

																

						5 - SabitFikir 2016'nın öne çıkan 50 romanını seçti!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap