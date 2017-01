!f İstanbul’da edebiyattan ilham alan filmler

Bu yıl “İyileştiren Şeyler” temasıyla yola çıkan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 yaşında. 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de düzenlenecek !f İstanbul’un programı, bu yıl da, edebiyat uyarlamaları ve edebiyatçıların hayatları üzerine yapılmış belgesellerle edebiyatseverlerin dikkatini özellikle çekecek gibi görünüyor. İşte o filmler:

Bağımsız sinemanın kraliçesi olarak anılan Kelly Reichardt’ın, Maile Meloy’un Both Ways Is the Only Way I Want It adlı kitabındaki kısa öykülerinden uyarladığı, Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern ve özellikle Lily Gladstone’un oyunculuklarıyla da konuşulan son filmi Certain Women / Mutlak Kadınlar.







Variety’nin 2016’nın en dikkat çeken yönetmenler listesinde işaret ettiği Barry Jenkins’in, modern tiyatronun en parlak ve ödüllü oyun yazarlarından Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan In Moonlight Black Boys Look Blue adlı oyunundan uyarladığı Moonlight / Ay Işığı.

Kariyerine Dogma 95 akımıyla başlayan Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in, Lissa Evans’ın Their Finest Hour and a Half adlı romanından uyarlanan, Gemma Arterton ile Sam Claflin’i başrole taşıyan romantik komedisi Their Finest / Aşkın Çekimi.

Justin Kelly’nin, Andrew E. Stoner ve Peter A. Conway’in birlikte yazdığı ve 2000’lerin meşhur porno aktörü Brent Corrigan’ın hayatını konu alan Cobra Killer adlı biyografik romandan uyarladığı King Cobra.

Andrew Feinstein’ın The Shadow World: Inside the Global Arms Trade adlı çok satan kitabından yola çıkan ve ünlü yazar Eduardo Galeano’nun anlatıcı sesiyle izleyeceğimiz Johan Grimonprez belgeseli Shadow World / Paravan Dünya.

Hannes Holm’ün yazar Frederick Backman’le birlikte, Backman’ın İsveç’te çok satan romanından uyarladığı A Man Called Ove / Hayata Röveşata Çeken Adam.

Irvine Welsh’in aynı adlı kült romanından Danny Boyle’un uyarladığı klasik Trainspotting ve kahramanlarının 20 yıl sonrası hikayelerini izleyeceğimiz, bu kez Welsh’in Porno kitabından uyarlanan T2: Trainspotting.





Edebiyattan ilhamla



!f programında ayrıca, doğrudan uyarlanma da edebiyattan “ilham alan” filmler de bulunuyor. Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın İspanyolca çevirisi üzerinde çalışmak için bir konuk sanatçı programının davetlisi olarak New York’a giden Arjantinli genç bir tiyatro yönetmeninin yaşadıklarını anlatan ve Shakespeare esintilerini günümüz New York’una taşıyan Hermia & Helena; Ann Marie Fleming’in Kanadalı bir kadın şairin davet edildiği şiir festivali için İran’da çıktığı ruhsal ve kişisel yolculuğu etkileyici çizgilerle ve şiirsel bir dille anlatan animasyonu Window Horses / Camdan Atlar ve Polonyalı yönetmen Agnieszka Smoczyńsk’in Hans Christian Andersen'in Küçük Deniz Kızı masalından serbest ve karanlık uyarlamayla şoke eden filmi The Lure / Deniz Kızlarının Şarkısı da edebiyatseverlerin listesine alması gereken filmler arasında sayılabilir.

!f’in edebiyatçıların hayatlarını konu alan filmleri de göz ardı edilmemeli elbette: Üç yıl önce kaybettiğimiz Maya Angelou hakkında yapılmış ilk film olan Maya Angelou And Still I Rise / Maya Angelou: Yine de Ayağa Kalkarım; şair Paul Celan ve yazar Ingeborg Bachmann arasındaki ilişkide odaklanan The Dreamed Ones / Kalp Zamanı: Ingeborg Bachmann-Paul Celan Mektuplar ve Author: JT LeRoy Story / Bir JT LeRoy Hikâyesi.



Ve bir söyleşi... 23 Şubat’ta, İstanbul Bomontiada’da gerçekleşecek “Su ve Nefes” başlıklı söyleşide şair Birhan Keskin ile yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun bir araya geleceğini de hatırlatalım son olarak.



(Ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com)