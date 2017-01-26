Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
-->sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    26-01-2017

						
 !f İstanbul’da edebiyattan ilham alan filmler

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 15


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Bu yıl “İyileştiren Şeyler” temasıyla yola çıkan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 yaşında. 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de düzenlenecek !f İstanbul’un programı, bu yıl da, edebiyat uyarlamaları ve edebiyatçıların hayatları üzerine yapılmış belgesellerle edebiyatseverlerin dikkatini özellikle çekecek gibi görünüyor. İşte o filmler:
 
Bağımsız sinemanın kraliçesi olarak anılan Kelly Reichardt’ın, Maile Meloy’un Both Ways Is the Only Way I Want It adlı kitabındaki kısa öykülerinden uyarladığı, Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern ve özellikle Lily Gladstone’un  oyunculuklarıyla da konuşulan son filmi Certain Women / Mutlak Kadınlar.
 

 
 
Variety’nin 2016’nın en dikkat çeken yönetmenler listesinde işaret ettiği Barry Jenkins’in, modern tiyatronun en parlak ve ödüllü oyun yazarlarından Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan In Moonlight Black Boys Look Blue adlı oyunundan uyarladığı Moonlight / Ay Işığı.
 
 
 
Kariyerine Dogma 95 akımıyla başlayan Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in, Lissa Evans’ın Their Finest Hour and a Half adlı romanından uyarlanan, Gemma Arterton ile Sam Claflin’i başrole taşıyan romantik komedisi Their Finest / Aşkın Çekimi.
 
 
 
Justin Kelly’nin, Andrew E. Stoner ve Peter A. Conway’in birlikte yazdığı ve 2000’lerin meşhur porno aktörü Brent Corrigan’ın hayatını konu alan Cobra Killer adlı biyografik romandan uyarladığı King Cobra.
 
 
 
Andrew Feinstein’ın The Shadow World: Inside the Global Arms Trade adlı çok satan kitabından yola çıkan ve ünlü yazar Eduardo Galeano’nun anlatıcı sesiyle izleyeceğimiz Johan Grimonprez belgeseli Shadow World / Paravan Dünya.
 
 
 
Hannes Holm’ün yazar Frederick Backman’le birlikte, Backman’ın İsveç’te çok satan romanından uyarladığı A Man Called Ove / Hayata Röveşata Çeken Adam.
 
 
 
Irvine Welsh’in aynı adlı kült romanından Danny Boyle’un uyarladığı klasik Trainspotting ve kahramanlarının 20 yıl sonrası hikayelerini izleyeceğimiz, bu kez Welsh’in Porno kitabından uyarlanan T2: Trainspotting.

Edebiyattan ilhamla

!f programında ayrıca, doğrudan uyarlanma da edebiyattan “ilham alan” filmler de bulunuyor. Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın İspanyolca çevirisi üzerinde çalışmak için bir konuk sanatçı programının davetlisi olarak New York’a giden Arjantinli genç bir tiyatro yönetmeninin yaşadıklarını anlatan ve Shakespeare esintilerini günümüz New York’una taşıyan Hermia & Helena; Ann Marie Fleming’in Kanadalı bir kadın şairin davet edildiği şiir festivali için İran’da çıktığı ruhsal ve kişisel yolculuğu etkileyici çizgilerle ve şiirsel bir dille anlatan animasyonu Window Horses / Camdan Atlar ve Polonyalı yönetmen Agnieszka Smoczyńsk’in Hans Christian Andersen'in Küçük Deniz Kızı masalından serbest ve karanlık uyarlamayla şoke eden filmi The Lure / Deniz Kızlarının Şarkısı da edebiyatseverlerin listesine alması gereken filmler arasında sayılabilir.
 
 
!f’in edebiyatçıların hayatlarını konu alan filmleri de göz ardı edilmemeli elbette: Üç yıl önce kaybettiğimiz Maya Angelou hakkında yapılmış ilk film olan Maya Angelou And Still I Rise / Maya Angelou: Yine de Ayağa Kalkarım; şair Paul Celan ve yazar Ingeborg Bachmann arasındaki ilişkide odaklanan The Dreamed Ones / Kalp Zamanı: Ingeborg Bachmann-Paul Celan Mektuplar ve Author: JT LeRoy Story / Bir JT LeRoy Hikâyesi.
 
 

Ve bir söyleşi... 23 Şubat’ta, İstanbul Bomontiada’da gerçekleşecek “Su ve Nefes” başlıklı söyleşide şair Birhan Keskin ile yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun bir araya geleceğini de hatırlatalım son olarak.

(Ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com)
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Takipteyiz // Tanpınar Merkezi

						
Yakın bir zaman önce, Twitter üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı Tanpınar Merkezi. 22 Ocak tarihli ilk mesajlarında şu bilgi yer alıyordu: “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatını, eserlerini, hakkında yazılanları ve arşivini araştırmacılara sunmak amacıyla hazırlanmış bir sitedir.” Ve ikinci paylaşım olarak da web sitesinin adresi sunulmuştu.
 

						
					

					

					

										

					

						
A'dan Z'ye Hulki Aktunç

						
Şiirleri, öyküleri ve romanlarının yanı sıra Büyük Argo Sözlüğü ile tanıdığımız Hulki Aktunç'un yaş gününü İpekli Mendil yazarlarından Dilvin Tüfekçioğlu’nun hazırladığı A’dan Z’ye Hulki Aktunç Sözlükçesi'yle kutluyoruz.
 

						
					

					

					

										

					

						
KuşBakışı // Can Göknil'in masasından

						
Bu yıl içinde 50. sanat yılını kutlayacak olan Can Göknil hem ressam hem yazar; hem çocuklar için yazıp çiziyor hem de yetişkinler için… Dolayısıyla hem fırçalarla haşır neşir hem de kalemlerle; hem boyalarla hem de mürekkeplerle…
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Huzursuz dünyamızdan Kuzey’in ıssızlığına; koltuktan kalkmadan

						
Huzursuz dünyamızda, kendimize mutluluk getiren bir kişi ya da bir yer bulamadığımız vakit, bunca şiddet ve keder dalgasının arasında boğuluyormuş gibi hissettiğimiz bir hayat sürdürüyoruz.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Washington'da dilbilim müzesi açılıyor

					

				

				
				

					
Nilüfer'de Orhan Kemal yılı

					

				

				
				

					
Füruzan şimdi de İtalyancada

					

				

								
				

					
Mark Twain'in yeni bir hikayesi yayınlanıyor

					

				

								
				

					
Sevil Atasoy ve Rıza Kıraç yarın Salon İKSV'de

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tolunay Bayram ile söyleşi:

“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.” 
 
Ece KARAAĞAÇ

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Sonsuza dek mutsuz: Masalların ardındaki gerçekler
						
					
					
				

																

						2 - Takipteyiz // Tanpınar Merkezi
						
					
					
				

																

						3 - BaşkaDünyalar // “Öteki”nin tercümesi
						
					
					
				

																

						4 - Füruzan şimdi de İtalyancada
						
					
					
				

																

						5 - A'dan Z'ye Hulki Aktunç
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap