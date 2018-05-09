Kampa giderken yanınıza alabileceğiniz 10 kitap

Kamp yapmanın son yıllarda giderek daha çok insan için cazip hale geldiğini söyleyebiliriz. Hem “kurgulanmış” şablon tatillerden kaçıp daha esnek bir deneyim yaşamak, hem doğaya daha yakından temas etmek, hem de masrafları kısmak adına, çadırı ve gerekli malzemeleri ayarlayıp yollara düşmek pek çok insan için günlük rutinden ideal kaçışı temsil ediyor.





İster deniz kenarına yakın bir kampa konuşlanın isterse dağda, şehrin gürültüsünden uzak bir nokta seçin, kamp için ideal mevsimlere girmek üzereyiz. Gece çadırdan kafanızı uzatıp, şehir ışıklarından azade yıldızlara bakarken kitap okumasanız da olur, ama gündüz yürüyüş ayakkabılarınızı giyip ormanda yol alırken, çantanızda kitaplar için de yer açmayı ihmal etmeyin!

Kampta her şey okunur elbette, ama kimi kitaplar, tepenizdeki yüksek ağaçlarla, sabaha karşı öten cırcır böcekleriyle, uzaktan duyulan şelale sesleriyle uyum içinde olmanız için size daha çok ilham verebilir.

Yol Aşkı: Yürümenin Tarihi





Kaybolma Kılavuzu





Walden





Yabani Elmalar





Aylak Zevkler Kitabı









İnadına Cadı





Bitki Zekası





Ekoköy İthaca





Ormandaki Yabancı





Yaban





AB



