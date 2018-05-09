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    09-05-2018

						
Kampa giderken yanınıza alabileceğiniz 10 kitap

						

						

							
							

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Kamp yapmanın son yıllarda giderek daha çok insan için cazip hale geldiğini söyleyebiliriz. Hem “kurgulanmış” şablon tatillerden kaçıp daha esnek bir deneyim yaşamak, hem doğaya daha yakından temas etmek, hem de masrafları kısmak adına, çadırı ve gerekli malzemeleri ayarlayıp yollara düşmek pek çok insan için günlük rutinden ideal kaçışı temsil ediyor.


İster deniz kenarına yakın bir kampa konuşlanın isterse dağda, şehrin gürültüsünden uzak bir nokta seçin, kamp için ideal mevsimlere girmek üzereyiz. Gece çadırdan kafanızı uzatıp, şehir ışıklarından azade yıldızlara bakarken kitap okumasanız da olur, ama gündüz yürüyüş ayakkabılarınızı giyip ormanda yol alırken, çantanızda kitaplar için de yer açmayı ihmal etmeyin!
 
 
 
Kampta her şey okunur elbette, ama kimi kitaplar, tepenizdeki yüksek ağaçlarla, sabaha karşı öten cırcır böcekleriyle, uzaktan duyulan şelale sesleriyle uyum içinde olmanız için size daha çok ilham verebilir.
 
 
Yol Aşkı: Yürümenin Tarihi
 
 
 
 

Kaybolma Kılavuzu
 
 

 
 
 
Walden
 
 

 
 
Yabani Elmalar
 

 
 
 
Aylak Zevkler Kitabı

 

 
 
 
İnadına Cadı
 

 
 
Bitki Zekası
 
 

 
 
 
Ekoköy İthaca
 
 

 
 
Ormandaki Yabancı
 
 

 
 
 
Yaban
 
 

 
 
 
AB
 

 
						

						

						
						

							
							

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