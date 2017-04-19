Kısa sürede okuyup bitirebileceğiniz 10 kitap

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde kitap okumaya ayırabildiğimiz zaman git gide kısalıyor. Hele ki kalınca bir romanı okumak eskisine göre çok daha fazla vaktimizi alıyor, hatta kimi zaman uzun bir hikayeyi takip etmekte zorlanıyoruz ve kitabı ne yazık ki yarıda bırakıyoruz. Yarıda bıraktığımız kitapların sayısı arttıkça okuma şevkimiz de hızla azalıyor ve tekrar düzenli bir biçimde okumak ulaşılması güç bir hedef haline geliyor. Böyle bir döngünün içine girdiyseniz bir süre daha kısa ve çoğunlukla bir ya da birkaç gün içinde bitirebileceğiniz kitapları tercih etmek döngüyü kırmanıza yardımcı olabilir. Başladığınız kitabı kısa süre içinde bitirmek sizi motive edecek ve okumaya devam etmenizi kolaylaştıracaktır. Tekrar okumaya başlamak isteyen, fakat nereden başlayacağınızı bilemeyenler için kısa sürede okuyup bitirebilecekleri, her biri 200 sayfadan kısa 10 kitabı sıraladık:

1. Hayvan Çiftliği - George Orwell ( 160 sayfa)

2. Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald (184 sayfa)

3. Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck ( 128 sayfa)

4. Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery (112 sayfa)

5. Siddharta - Hermann Hesse (152 sayfa)

6. Yaşlı Adam ve Deniz - Ernest Hemingway (136 sayfa)

7. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde - Robert Louis Stevenson ( 107 sayfa)

8. Yabancı - Albert Camus (119 sayfa)

9. Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf (128 sayfa)

10. Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez (111 sayfa)