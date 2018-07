Kitabevi işletme hayallerinizi İskoçya'daki küçük bir kasabada gerçekleştirebilirsiniz!

Herhalde pek çoğumuz hayatımızın bir döneminde küçük bir kitabevi açıp bütün gün onunla ilgilenmeyi, üç beş kitap satıp hayatımızı bu şekilde idame ettirmeyi içimizden geçirmişizdir.



İskoçya’da mütevazı bir bölge olan Wigtown, Galler'de Hay Festivali'nin düzenlendiği Hay-on-Wye gibi bir "edebiyat kasabası" niteliğine sahip. Hayli düşük bir nüfusa sahip bu kasabada 14 adet kitapçı dükkanı yer alıyor! Burada yer alan sahaflar, yılın belli dönemlerinde bir festival düzenliyorlar. 2 yıl önce bu festival sırasında ortaya çıkan bir adet, artık tüm yıla yayılmış durumda ve bütün dünyadan kullanıcılara açık hale gelmiş.



Bölgede yaşayan sahaflar tarafından işletilen The Open Book adlı mekan, edebiyat tutkunlarına kitabevi açma hayallerini kısa süreliğine de olsa gerçeğe dönüştürme şansı veriyor. The Open Book, üst katındaki odayla birlikte Airbnb platformu üzerinden kiralanabiliyor.

Buraya kadar her şey normal. Zira günümüzde Airbnb ile her türden mekanın kiralandığına şahit oluyoruz. Ancak The Open Book’un üst katını kiralayan ziyaretçiler, bu süre zarfında kitabevini de kendi istedikleri biçimde işletme hakkı elde ediyorlar; hatta kitap raflarını istedikleri şekilde düzenleyip, mekanı yeniden dekore edebiliyorlar.



Buraya kitabevi sahibi olmayı deneyimlemek için gelen, farklı geçmişlere sahip pek çok insan var. 80 yaşındaki bir çiftten tutun da edebiyat eleştirmenlerine kadar...



Kâr amacı gütmeyen bir grup sahafın ortaya çıkardığı bu özel kitabevinin anahtarını bir süreliğine kapmak istiyorsanız, Airbnb sayfasının başında tetikte beklemeniz gerekebilir!

Kaynak: New York Times