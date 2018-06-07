Klasiklerin en kısa ve en acımasız özetleri!

John Atkinson, klasikleşmiş kitapları hayli muzip bir dille, olabilecek en kısa şekilde özetlediği projesiyle tanınan bir illüstratör. İllüstrasyonlarla bezeli bu alışılmadık "özetleri" Abridged Classics adıyla kitaplaştıran Atkinson'ın çalışmalarından birkaç tanesini seçerek Türkçeye çevirdik.

Atkinson'ın eline düşen usta yazarlar, yapıtlarının bu şekilde özetlendiğini duysa mezarlarında ters dönerlerdi herhalde! Ancak yine de bu hınzır özetlere bakmaktan gizli bir zevk aldığımızı inkar etmek zor. Klasikler konusunda "spoiler" uyarısı yapmak adetten değildir pek ama Atkinson romanların sonuna dair imalarda bulunmaktan çekinmemiş, o yüzden, dikkat!

Karamazov Kardeşler: Kardeşlerin hepsi birbirinden kavgacı; babaları da. Rusya da onlardan farksız.

Çavdar Tarlasında Çocuklar: Huysuz çocuk sürekli şikayet ediyor. Kırmızı bir şapkası var.

Savaş ve Barış: Herkes mutsuz. Kar yağıyor.

Gazap Üzümleri: Çiftçilik berbat bir şey. Yolculuk var ufukta. Yolculuk da berbat bir şey!

1984: Distopik bir geleceğin kehaneti (şimdi sıradan bir salı gününden farksız).

Sineklerin Tanrısı: Kısılıp kalmış gençler her konuda rezaletler; birbirlerini öldürmek dışında!

Don Quixote: Adamın biri, ki delinin tekidir, değirmene saldırır.

Moby Dick: İnsan balinaya karşı. Balina kazanır.

Ulysses: Dublin vs. Hiç bitmeyen bir cümle.

Güneş Gene Doğar (Hemingway): Kayıp kuşak kafayı bulur. Halen kayıplar.

Suç ve Ceza: Katil vicdan azabı duyar. İtiraf eder. Hapse girer ve daha iyi hisseder.

Cehennem (Dante): Kızılca kıyamet kopar!





Uğultulu Tepeler: Kardeş ama kardeş olmayan iki kişi aşka düşer. Etraf epey sislidir.

Odysseia: Kıdemli savaşçı bir türlü evine dönemez. O da gider herkesi öldürür!

Walden: Adamın biri iki yıl boyunca dışarıda bekler durur. Hiçbir şey olmaz.

Beowulf: Kahraman canavarı öldürür vs vs. Ejderha da kahramanı öldürür.

AB

Kaynak: Sad and Useless