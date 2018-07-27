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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    27-07-2018

						
Lego'nun ürettiği bu Hogwarts setinin içine girip orada yaşamak isteyebilirsiniz!

						

						

							
							

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Temmuz sayımızdaki Harry Potter dosyasına göz attıysanız, serinin ilk kitabının bundan tam 21 yıl önce, 1997 yazında çıktığını biliyorsunuzdur. J.K. Rowling’in serisiyle birlikte büyüyen kuşak şimdi genç yetişkinlik çağını yaşasa da, romanların büyülü evrenini onlara yeniden yaşatacak her türlü deneyime karşı pek çoğu ilk günkü kadar iştahlı.


Bazılarımız için çocukluğun oyun odalarını aşarak yaratıcı bir hobiyle eş anlamlı olan Lego, Harry Potter ilhamlı setlerine bir yenisini ekledi ve bu şimdiye kadar piyasaya sürdükleri en muazzam şeylerden biri olabilir!
 
 
Lego parçalarıyla Hogwarts’ın hayli başarılı bir kopyasını oluşturabildiğiniz ve bazı sahnelerin modellerini kurabildiğiniz bu sette, detaylara verilen önem serinin hayranlarını mutlu edecek cinsten.
 
 


Yıllarını Hogwarts’tan gelecek mektubu bekleyerek geçirenler, umutlarını kaybetmeyip azimle bekleyişi sürdürürken, tam 6.020 parçadan oluşan bu muhteşem şatoyu oluşturmak için işe koyulabilirler!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bookstr
 
 
						

						

						
						

							
							

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