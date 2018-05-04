Süper kahraman odaklı çizgi romanlar son yıllarda popüler kültürün her alanını hükmü altına aldı. Çizgi roman devi Marvel, 10 yıl önce “Marvel sinemasal evreni”ni hayata geçirdi ve kahramanlarının aynı evrenin içinde ortak bir kaderi paylaştığı filmlere imza atmaya başladı. Bu tutarlı sinemasal evren fikrinin yarattığı etkiyi, geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve tüm gişe rekorlarını tek tek kıran Avengers: Sonsuzluk Savaşı ile görebiliriz.



Bir Marvel hayranı olan Vietnamlı sanatçı Lala Vam, Avengers’ı heyecanla beklerken, kağıt kesme (paper cut) tekniğini kullanarak Marvel karakterlerine yeniden hayat verdi. Yaklaşık bir ayını alan bu projeyi bitirerek A4 kağıt üzerinde harikalar yarattı. Ortaya çıkan sonuçları aşağıda görebilirsiniz.



Deadpool’a özel bir hayranlığı bulunan Lala Vam, Avengers ekibinde yer almasa bile, süper kahramanların bu en hınzırını da işin içine katmaktan geri durmadı. (Deadpool’un yeni beyazperde uyarlamasının Mayıs ayında salonlara konuk olacağı bilgisini de hatırlatalım.)





1) Iron Man

2) Thor





3) Captain America

4) Black Panther





5) Doctor Strange





6) Hulk

7) Örümcek Adam

8) Deadpool

AB

Kaynak: Bored Panda