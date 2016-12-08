The New York Times'tan yılın en iyi kitap kapakları

Bir yıl daha biterken, aslında her yıl olduğu gibi, "yılın enleri" listeleri yayımlanmaya başladı. The New York Times Book Review sanat yönetmeni Matt Dorfman, 2016 yılının en iyi kitap kapaklarını The New York Times için seçmiş. İşte o kapaklar:
- The Mothers - Britt Bennett - Riverhead Books
Tasarım: Rachel Willey
- Moonglow - Michael Chabon - HarperCollins
Tasarım: Adalis Martinez
- The Bed Moved - Rebecca Schiff - Knopf
Tasarım: Janet Hansen
- Beautiful Gravity - Martin Hyatt - Antibookclub
Tasarım: John Gall
- The Hideous Hidden - Sylvia Legris - New Directions
Tasarım: Erik Carter
- But What If We’re Wrong? - Chuck Klosterman - Blue Rider Press
Tasarım: Paul Sahre
- Against Everything - Mark Greif - Pantheon
Tasarım:Kelly Blair
- The Underground Railroad - Colson Whitehead - Doubleday
Tasarım: Oliver Munday
- Private Novelist - Nell Zink - Ecco
Tasarım: Sara Wood, Çizim: Evgenia Loli
- Cannibals in Love - Mike Roberts - Farrar, Straus and Giroux
Tasarım: Na Kim
- On Trails - Robert Moor - Simon & Schuster
Tasarım: Jim Tierney
- How to See - David Salle - W. W. Norton & Company
Tasarım: Peter Mendelsund
Bildiğiniz gibi SabitFikir de 2011'den bu yana her yıl, yılın öne çıkan 50 romanı seçiyor. Fakat bu yılki 50 roman listesi bir sürpriz de içeriyordu: Yılın "göze çarpan" kitap kapakları!
2016'nın öne çıkan 50 romanı listesi için tıklayınız.
Kaynak: The New York Times
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