Niçin Okumalıyız? // Javier Cercas

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz: Siz Javier Cercas'ı niçin okuyorsunuz?

1. Edebiyatı bir saplantı haline getirdiği için.



2. Hakkında sayısız kitap yazılan İspanya İç Savaşı'nı Salamina Askerleri'nde bambaşka bir şekilde anlatmayı başardığı için.



3. Gerçeğe kelimelerle başkaldırdığı için.

Görsel: Aslı Yazan