Okumanın zihne ve beyne 14 faydası

Kitap okumak sadece gününüzü güzelleştirmekle kalmaz, zihne ve bedene de birçok faydası var! Kitap okumanın size yaşattığı zevk bir yana, yalnızca bu faydaları için dahi kitap okumayı bir alışkanlık haline getirebilirsiniz! İşte kitap okumanın zihne ve beyne sağladığı 14 fayda:

1. Okumak beyindeki mevcut nörol yolları harekete geçirir. Biz bunu kitap okurken beyninizde kıvılcımlar çaktığı şeklinde de ifade edebilir tabii.



2. Şiir okumak beynin aktivitesini arttırdığı gibi elastikliğini de artırır.



3. Sık sık kitap okuyan kişilerin beyninde yaşlılığa bağlı fonksiyon kaydı %32 oranında daha azdır.



4. Sözgelimi bir roman okurken yeni karakterler,olaylar, durumlar gibi aklınızda tutmanız gereken birçok şeyle karşılaşırsınız. Bu da beyninizde yeni bir hatıra oluşmasını sağlar ki bu sayede yeni sinapslar oluşur ya da var olan sinapslar kuvvetlenir. Bu da kısa süreli hafızanızın gelişmesini sağlar.



5. Bu alanda yapılan çalışmalar göstermiştir ki yüksek sesle kitap okumak depresyondan musdarip olan kişilere iyi gelmektedir.



6. Depresyondan mustarip kişiler için en ideal kitapların da özyardım konulu kitaplar olduğunu söylemeden geçmeyelim. Özyardım kitapları şiddetli depresyonda olanlarda daha da etkilidir. Üstelik sadece kitapları okumanın değil, başlığın kendisinin dahi kişilere yarar sağladığı gözlemlenmiştir!



7. Görünen o ki okumanın sadece beyin kıvrımları üzerinde değil, stres üzerinde de oldukça kuvvetli bir etkisi var! Araştırmalara göre okumak stresi %68 oranında düşünüyor.



8. Sıklıkla kitap okuyan ileri yaşlardaki kişilerde Alzheimer görülme oranı 2,5 kat daha azdır!



9. Yatmadan evvel kitap okumak bedeninize uyku vaktinin yaklaşmakta olduğu sinyalini verir. Bu da bedeninizin yavaş yavaş uykuya hazırlanmasını ve sonuç olarak da daha rahat uyumanızı sağlar.



10. Okuma alışkanlığı olan çocuklar komplike konuları anlamada konusunda okuma alışkanlığı olmayan çocuklara göre daha başarılıdırlar.



11. Daha okula başlamadan önce kitaplarla tanıştırılan çocukların okul hayatının daha kolay üstesinden geldiği gözlemlenmiştir.



12. Çocuğunuzun bir çocuk kitabı okurken öğreneceği ortalama yeni kelime sayısı aynı süre zarfında televizyon izlerken öğrendiklerinden %50 daha fazladır.



13. Araştırmalar göstermiştir ki bir amaç uğruna hareket eden karakterleri okumak kişilerin kendi amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları motivasyonu artırmaktadır.



14. Kitaplardaki girift ilişkileri okumak ve çözümlemek kişilerin kendi hayatlarındaki ilişkileri anlamakta ve yönetmekteki becerilerine de olumlu yönde katkı sağlar.

Kaynak: Electric Literature