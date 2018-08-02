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Dosya

				

					

					

						
    02-08-2018

						
Orange is the New Black’te bahsi geçen kitaplar

						

						

							
							

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Ekranların en özgün dizilerinden biri olan Orange is the New Black, yazar Piper Kerman’ın anılarından uyarlanan bir hapishane dizisi. Çok karakterli ve parçalı bir yapıya sahip olan dizi, hapishane hayatına ve kadın mahkumların geçmişten yanlarında taşıdığı yüklere odaklanıyor. 

Her bölümününde hayli girift bir olay örgüsüyle ve kişisel hikayelerden toplumsal meselelere açılan sağlam bir metinle seyirci karşısına çıkan dizi, 6. sezonuyla geçtiğimiz günlerde yine ilgi odağı oldu.
 
 
Hem sivil hayatlarındaki sosyal statüleri hem de entelektüel ilgi alanları birbirinden hayli farklı karakterlerin etkileşime geçtiği dizinin ilk bölümlerinden bu yana, edebiyat referansları hep gözde bir konu oldu; pek çok yazar ve romana atıfta bulunulduğuna şahit olduk.
 

Kadın karakterlerin ağırlıkta olduğu bu kitaplardan bir kısmını hatırlayalım istedik.
 
 
Jane Eyre
 
 
 
 
 
 
Orlando
 
 
 
 
 
 
 
Anna Karenina
 
 
 
 
 
 
 
Küçük Kadınlar
 
 
 
 
 
 
 
 
Cennet ile Cehennemin Evliliği
 
 
 
 
 
 
 
Anne Frank’ın Hatıra Defteri
 
 
 
 
 
 
 
Kefaret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kayıp Kız
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynı Yıldızın Altında
 
 
 
 
 
 
 
Burada Ayrılıyoruz
 
 
 
 
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
Kaynak: List Challenges
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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