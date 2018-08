Orange is the New Black’te bahsi geçen kitaplar

Ekranların en özgün dizilerinden biri olan Orange is the New Black, yazar Piper Kerman’ın anılarından uyarlanan bir hapishane dizisi. Çok karakterli ve parçalı bir yapıya sahip olan dizi, hapishane hayatına ve kadın mahkumların geçmişten yanlarında taşıdığı yüklere odaklanıyor.



Her bölümününde hayli girift bir olay örgüsüyle ve kişisel hikayelerden toplumsal meselelere açılan sağlam bir metinle seyirci karşısına çıkan dizi, 6. sezonuyla geçtiğimiz günlerde yine ilgi odağı oldu.

Hem sivil hayatlarındaki sosyal statüleri hem de entelektüel ilgi alanları birbirinden hayli farklı karakterlerin etkileşime geçtiği dizinin ilk bölümlerinden bu yana, edebiyat referansları hep gözde bir konu oldu; pek çok yazar ve romana atıfta bulunulduğuna şahit olduk.



Kadın karakterlerin ağırlıkta olduğu bu kitaplardan bir kısmını hatırlayalım istedik.

Kaynak: List Challenges