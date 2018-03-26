Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    26-03-2018

						
Özel Kütüphaneler 5: İstanbul Kitaplığı

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 9


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Yerli ya da yabancı, eğer bir turist olarak gelmişseniz İstanbul’a, bu şehre dair ilk izlenimlerinizi edineceğiniz yer büyük bir ihtimalle Sultanahmet olacaktır. Bir şekilde aldığınız tavsiyeler, muhakkak, ilk durak olarak Sultanahmet ve yakın çevresini işaret etmiştir. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı; biraz ilerlersek Çemberlitaş, Beyazıt Meydanı, Sahaflar çarşısı; ya da diğer tarafa yönelirsek Kapalıçarşı, Sirkeci, Eminönü... Yeme içme konusunda da önünüzde sayısız seçenek olduğu düşünülürse hatta, kısa süre içerisinde, bir ilk izlenimden çok daha ötesi elde edilebilir. Yine Sultanahmet’teki Soğukçeşme Sokağı’nın görüntüsü de mutlaka aklınızı çelecektir ve eğer bu sokaktaki, sırtını saray duvarlarına rastlamış binalara biraz dikkatli bakarsanız, aslında İstanbul’a dair çok çok daha ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz  İstanbul Kitaplığı da mutlaka gözünüze çarpacaktır.
 


Çelik Gülersoy Vakfı mülkiyetinde 1990’da hizmete açılan İstanbul Kitaplığı –adı üstünde– İstanbul hakkındaki eserlerin toplandığı bir kütüphane ve hatta gravürlerin, desenlerin, fotoğrafların sergilendiği bir arşiv. Hafta içi her gün saat 09.00-12.00 ve 13.00-16.30 arası herkese açık. Kütüphaneden yararlanmak için herhangi bir üyelik gerekmiyor. Dışarıya kitap verilmemekle birlikte, fotokopi konusunda yardımcı olabiliyorlar.
 


Tarihi 18. yüzyıla dayanan iki katlı kütüphane binasının alt katında okuma salonu bulunuyor; kitapların büyük bir çoğunluğu ise üst katta. Üst katta ayrıca vakfın kurucusu Çelik Gülersoy’a ayrılmış bir oda da var. Kitaplar “Roma ve Bizans”, “Osmanlı Tarihi”, “Seyahatnameler”, “Sefaretnameler”, “Hatıralar”, “Edebiyat”, “Şehircilik ve Belediye Sorunları”, “İstanbul Rehberleri” gibi başlıklar altında bir araya getirilmiş. Kimi süreli yayınlar da yer alıyor.
 


Diğer bir deyişle, Sultanahmet ziyaretinizde uğrayacağınız o arnavutkaldırımlı sokaktaki bina, size İstanbul’a dair her şeyi sunabilir...
 
 
 
 
Fotoğraflar: Pelin Ulca
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Sylvia Plath müzayedesi

						
21 Mart’ta Londra’daki Bonhams Müzayede Evi'nde düzenlenen bir açık artırma, edebiyat dünyası için de önem arz ediyordu. Bir zamanlar Sylvia Plath ve Ted Hughes çiftine ait olan 300’e yakın nadir kitap, elyazması ve kişisel eşya açık arttırmayla koleksiyonerlere sunuldu.

						
					

					

					

										

					

						
İstanbul Film Festivali’nde edebiyattan ilham alan filmler

						
Her sene Nisan ayını iple çekmemiz için baharla birlikte bize bir neden daha sunan İstanbul Film Festivali, 6-17 Nisan arasında Beyoğlu, Kadıköy ve Nişantaşı’nda toplam dokuz salonda 200’den fazla filmi perdeye taşıyacak.

						
					

					

					

										

					

						
Seyahat ettiğiniz ülkeyi tanımak için bu kitapları mutlaka okuyun!

						
Yurtdışına seyahat etmek bazen fazlasıyla talepkar bir iş haline gelebiliyor. Yola çıkmadan önce dikkat etmeniz, araştırmanız gereken pek çok şey var. Yemeği nerede yesek? Nerede kalsak? Ne kadar bahşiş versek? Asıl zor olansa, tüm bu pratik sorunlardan öte, gittiğiniz ülkenin kültürel atmosferini sezebilmekte yatıyor. 

						
					

					

					

										

					

						
OdakYazar // Murat Özyaşar

						
 
 
Heves ve Kahır ve Gecikme


						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
54. Kütüphane Haftası başladı!

					

				

				
				

					
Diyaloglar: Bolano’nun “Uzak Yıldız”ı

					

				

				
				

					
Ünlü polisiye yazarı Philip Kerr, hayatını kaybetti

					

				

								
				

					
Behçet Çelik Sait Faik'i anlatıyor

					

				

								
				

					
Tanpınar: Mitos ve Ütopya Arasında Bir Sarkaç

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - İstanbul Film Festivali’nde edebiyattan ilham alan filmler
						
					
					
				

																

						2 - OdakYazar // Murat Özyaşar
						
					
					
				

																

						3 - BirKlasik // Yabancılaşmanın pençesinde kıvranan insanlar
						
					
					
				

																

						4 - Diyaloglar: Bolano’nun “Uzak Yıldız”ı
						
					
					
				

																

						5 - 54. Kütüphane Haftası başladı!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap