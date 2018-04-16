Podcast // Dünyadan Aşağı'dan tadımlık bir bölüm

SabitFikir podcast'leri "yazarların sesinden tadımlık" serisiyle başladı. Günümüz edebiyatının öne çıkan isimleri, son romanlarından bir pasajı SabitFikir takipçileri için seslendiriyor.

“Önümde belki bir dakika var, belki bin dakika. Belki bir gün var, belki bin gün... Geride ise yüzlerce hatayla, çok eksiklerle, dile gelmemiş suçlarla, telafi edilmemiş ihmallerle dolu bir hayat. Hangisini, ne ara düzelteceğim? Nereden başlayacağım kendi cennetimin yolunu döşemeye? Zamanla yarıştan galip çıkan var mıdır? Kader, insanın başına gelen değil midir? Bu sonsuz ihtimalli dünyada, Allah katında mükemmel bir düzenek kurmak mümkün müdür? Çok zor... İşim çok zor. En iyisi, çekyatta derin bir uyku.”

Gaye Boralıoğlu'nun yeni romanı Dünyadan Aşağı şu cümlelerle tanıtılıyor: "Gaye Boralıoğlu, su gibi akan berrak bir dille, seneler sonra dahi konuşulacak yeni bir roman karakteri resmediyor, sıradışı ve yanıbaşımızda."