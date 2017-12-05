Kitaplarla haşır neşir olanlar bilirler ki, kütüphanenizdeki kitapların sayısı arttıkça bir düzeni sürdürmek de gittikçe zorlaşır. Kitaplar raflara sığmaz olur, gittikçe üst üste yığılır ve en sonunda işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Peki bu krizi olumlu bir duruma dönüştürmek mümkün mü?

Harika mimari tasarımlarıyla kitaplardan kuleler yahut tüneller oluşturan kütüphaneler de mevcut, kitapları plastik sanatlara malzeme eden sanatçılar da. İşte o tüneller, kuleler, şelaleler... Üstelik hepsi kitaptan!

1.Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi, Çin

Çin'de bulunan Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi, tüneller boyu uzanan kitapların görüntüsünü yansıtan siyah aynalı camdan zeminiyle kitaplar arasında akan bir nehiri çağırıştırıyor adeta.

2. Scanner, eser sahibi Matej Kren, İtalya

Kitapları devasa bir kule inşa etmek için, adeta birer tuğla gibi kullanmış Slovakyalı sanatçı Matej Kren. Yarattığı heykelle büyüklük, karmaşa ve yansıma duygularını bir araya getirmeye çalışıyor. Sonsuzluk yanılsaması yaratmak isteyen sanatçı, inşa ettiği kulenin içinde aynalardan da faydalanmış.

3. Biografia, eser sahibi Alicia Martín, İspanya

Kitapları bir araya getirerek heykele dönüştüren bir diğer sanatçı da Alicia Martín. İspanyol sanatçı bu eserinde aceleci bir şelale gibi pencereden dışarı fışkıran kitaplar sergiliyor. Sanatçı pencereden yere kadar uzanan tel kafesi kaplamak için tam 5000 adet ikinci el kitap kullanmış.

4. Babil Kulesi, Marta Minujin, Arjantin

Arjantinli sanatçı Marta Minujin, birçok farklı dilde yazılmış 30000 kitapla, ünlü Babil Kulesi'ni inşa etmeye girişiyor. Minujin yedi katlı bu eseri 2011 yılında, Buenos Aires'in Dünya Kitap Başkenti seçilmesi kapsamında inşa etmiş. Heykelin sökülmesi ise şehir halkının raflardan kendileri için birer kitap seçmesiyle sağlanmış.

5. The Last Bookstore, Amerika Birleşik Devletleri

Eğer sahaflarda dolaşmayı seviyorsanız ve yolunuz Los Angeles'a düşerse kesinlikle uğramanız gereken duraklardan biri The Last Bookstore. Zira bu kitabevinin ikinci katında "Labirent" adı verilen bir bölüm bulunuyor ve bu labirenti dolduran 100000'den fazla ikinci el kitap tanesi 1 dolardan satışa sunuluyor. Kitaplar arasında kaybolmak için müthiş bir fırsat!

Kaynak: Electric Literature