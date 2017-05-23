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    23-05-2017

						
Twin Peaks izleyicileri için okuma önerileri

						

						

							
							

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Twin Peaks 17 yıllık uzun bir aranın ardından ekrana geri döndü! 8 Nisan 1990'da başlayan ve ancak 29 bölüm yayınlanabilen Twin Peaks, polisiye bir dizi olmanın ötesinde, sadık hayran kitlesiyle de televizyon tarihinde yerini almış bir yapım.
 
Mark Frost ve David Lynch tarafından yaratılan dizi, genç bir kadının cinayetini konu ediniyor. Dizi iki sezonun ardından yayından kaldırılmış ve David Lynch hikayesini 1992 yılında Twin Peaks: Fire Walk With Me adında bir filmle sürdürmüştü. Ancak takipçiler, yine de, dizinin devam etmesinden yanaydı ve bu ısrarlı bekleyişleri tam 17 yıl sonra karşılığını buldu. Bize de, bu heyecana birkaç okuma önerisinde bulunarak katılmak düştü! İşte Twin Peaks izleyicilerinin ilgisini çekebilecek bazı kitaplar:
 
 
1. Biz Hep Şatoda Yaşadık - Shirley Jackson
 
Yazdıklarıyla Stephen King ve Neil Gaiman gibi birçok usta isme ilham vermiş bir yazar Shirley Jackson. Dünyadan gizlenerek yaşayan iki kız kardeşi anlattığı Biz Hep Şatoda Yaşadık ise Amerikan Gotiği geleneğinin başyapıtlarından biri.
 
 
 
2. Üçüncü Polis - Flann O'Brien
 
James Joyce ve Samuel Beckett'la beraber İrlanda edebiyatının Kutsal Üçlü'sü içinde sayılır Flann O'Brien. Parodi ve hicvi ustalıkla kullanan yazar 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir. Üçüncü Polis ise, bir cinayet romanı olmanın ötesinde, insan ile bisikleti arasındaki hassas ilişkinin öyküsü ve bitmek bilmeyen suçluluk hissinin tüyler ürpertici masalıdır.
 
 
 
3.The Ruined Map - Kobo Abe
 
Türkçede yalnızca Kumların Kadını adlı kitabı bulunan Kobo Abe Japonların Kafka'sı olarak da anılıyor. Yazar The Ruined Map ile oldukça tuhaf bir polisiye sunuyor ve dedektif kahramanını çözülmek şöyle dursun, gittikçe daha da karmaşıklaşan bir hikayeyle baş başa bırakıyor.
 
 
 
4. Medyum - Stephen King
 
Stephen King'in şöhreti artık su götürmez. Korkunun bu usta kaleminin en ünlü romanlarından biri Medyum. Overlook Oteli’ni saran tekinsiz olayların anlatıldığı bu romanda King'in ıssızlığı anlatma becerisi takdire şayandır doğrusu.
 
 
 
5. Aç Yol - Ben Okri
 
Aç Yol lirik anlatımıyla Ben Okri'nin hayali dünyasına davet ediyor okurlarını. Bu dünya aynı zamanda Nijerya'yı ve oradaki yoksulluğu, ezilmişliği ve bunların evrensel boyutlarını şiirsel ve son derece dokunaklı bir dille aktarır. Hayal-gerçek karşıtlığı büyük bir masumiyetle anlatılırken hikaye epik bir destan havasında akıp gider.
 
 
 
6. Southern Reach Üçlemesi - Jeff Vandermeer
 
Jeff Vandermeer'in Southern Reach Üçlemesi, X Bölgesi olarak bilinen gizemli bir ekolojik bölgeyi araştırmaya çalışan bir grup araştırmacının hikayesini anlatıyor. Hikayeyi asıl ürkütücü kılansa o bölgeye keşfe giden önceki ekiplerin hiçbirinin selamete erememiş olmasıdır.
 
 
 
7. Atmosferik Rahatsızlıklar - Rivka Galchen

 Rivka Galchen imzalı Atmosferik Rahatsızlıklar gündelik hayatı delilikten ayıran o ince çizgiyi odaklanan bir roman. Dünyası, beklenmedik bir anda temelinden sarsılan psikiyatrist  Leo Lieberstein'ın eski bir hastasının sanrıları, dört bir yanını saran aldatmacalar ve karısının gizemli davranışlarından hareketle çıktığı gerçeklik arayışı insan zihninde bir keşif gezisine dönüşür. 
 
 
 
 
 
Kaynak: Vice
 
 
						

						

						
						

							
							

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