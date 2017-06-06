Hemen herkesin hayatında benzerlerinden ayrılan, kendine özel bir yer edinen kitaplar vardır. Bu bağ o kitabın yazarıyla ya da ana karakteriyle kurduğunuz duygudaşlıktan da ileri gelebilir, kitabı okuduğunuz zaman diliminde yaşadıklarınızdan da. O kitap bizim için özeldir, bizden başka kimsenin görmediği hayali bir arkadaşımız gibidir. Kimi zaman canımızı sıkan bir durumla karşılaştığımızda, kimi zaman kendimizi yalnız hissettiğimizde, kimi zamansa salt okuyacak bir şeyler aradığımızda sığınırız bu kitaplara. Görünen o ki ünlü yazarlar da biz okurlardan pek farklı değillermiş bu konuda. İşte ünlü yazarlar ve en sevdikleri kitaplar:

1. J.K. Rowling - Emma

2. George R.R. Martin - Yüzüklerin Efendisi

3. John Steinbeck - Arthur'un Ölümü

4. Mark Twain - Binbir Gece Masalları

5. Stephen King - Sineklerin Tanrısı

6. Dan Brown - Kuru Gürültü

7. Ernest Hemingway - Savaş ve Barış

8. Anne Rice - Martin Eden

9. Vladimir Nabokov - Dönüşüm

10. Ray Bradbury - Moby Dick

Kaynak: Bright Side