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    08-08-2017

						
Victor Hugo hakkında az bilinen şeyler

						

						

							
							

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Romantizm akımının en tanınmış yazarlarından biridir Victor Hugo. Daha ilk romanı olan Notre Dame'ın Kamburu ile ortaya koyar edebiyat alanındaki yetkinliğini ki bu roman ona dünya çapında bir şöhret de getirmiştir. Müzikallerden sinema filmlerine kadar birçok farklı görünüme giren Notre Dame'ın Kamburu, Disney animasyon stüdyosu tarafından çizgi filme dahi uyarlanmıştır. Yine de Victor Hugo'ya asıl ününü getiren ve adını edebiyat tarihine kazıyan eseri Sefiller olmuştur.
 
Peki edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden olan Victor Hugo'yu gerçekte ne kadar tanıyoruz? İşte Victor Hugo hakkında az bilinenler...
 
1. Hacmiyle göz dolduran, bir miktar da okurun gözünü korkutan Sefiller'i yazmak (tahmin edilebileceği gibi) Victor Hugo'nun epeyce zamanını almıştı. Romanın ana fikri üzerine 1830'larda düşünmeye başlayan Victor Hugo'nun zihninde filizlenen fikri Sefiller romanına dönüştürebilmesi uzun yıllar süren çalışmaları sayesinde oldu. Victor Hugo Sefiller'i tamamladığında takvimler 1862 yılını gösteriyordu. Hugo'nun Sefiller üzerinde tam 17 yıl çalıştığı düşünülüyor.
 
2. Victor Hugo da hemen her yazar kadar mustaripti yazar tıkanmasından. Fakat benzerlerinin aksine, Victor Hugo hayli ilginç bir yöntem geliştirmişti tıkanmasıyla baş etmek için. Hugo tıkandığını hissettiğinde bütün kıyafetlerini çıkarıp uşağına teslim ediyor ve yanında yalnızca kalem ve kağıtla kendini bir odaya kilitliyordu. Kimileri bu gönüllü tecritlerde Victor Hugo'nun sırtına bir battaniye aldığını düşünse de çoğunluk yazarın tamamen çıplak bir halde yazdığına inanıyor.
 
3. Sefiller'in hacmiyle okurun gözünü korkutabileceğini söylerken şaka yapmıyoruz. Sefiller gerçekten de uzun. Öyle ki bugüne dek yazılmış en uzun romanlardan biri olma özelliğini de taşıyor. Listenin yirminci sırasında yer alan Sefiller  655,478 sözcükten oluşuyor.
 
4. Victor Hugo sadece bir yazar değil, aynı zamanda resmi bir aziz! Hugo ölümünün kırkıncı yılında Budizm, Hıristiyanlık, İslam ve diğer dinleri bir araya getiren bir Vietnam dinince aziz ilan edildi. Cao Dai olarak adlandırılan bu inanış 1926 yılında sistematikleşti ve inanışın ilk azizlerinden biri de Victor Hugo'ydu. Bu inanışın kutsal kabul ettiği kişiler arasında Buddha, Hz. İsa, Hz. Muhammed, Jeanne d'Arc, Julius Ceaser ve Konfüçyüs de bulunuyor.
 
 
 
5. Victor Hugo sadece edebi yetenekleri ile değil, çapkınlığıyla da oldukça ünlüydü. Henüz her ikisi de 20 yaşındayken çocukluk aşkı Adele Foucher ile evlenen yazar 1868 yılında eşinin vefatına dek, tam 46 yıl boyunca evli kaldı. Fakat bu evlilik zarfında sadakat Hugo'nun önemli meziyetlerinden biri değildi. Victor Hugo bir dizi metresinin yanı sıra gelişigüzel kurduğu yakınlıklarla da ünlüydü.
 
6. Fransız Devrimi ve  Louis Napoleon'un 1851'deki zaferinden sonra Victor Hugo kendini Fransa'nın düşmanı ilan etti ve gönüllü bir sürgüne gitti. 1870'te Fransa'ya dönüşüne kadar Brüksel,  Jersey ve Guernsey gibi yerlerde yaşayan Victor Hugo eşi Adele Foucher'in 1868'de vefat etmesi üzerine düzenlenen cenaze törenine de sürgünde olması sebebiyle katılamadı.
 
7. Victor Hugo 80. yaşına girişini Fransa tarihinin en gösterişli törenlerinden biriyle kutladı. Yazarın 80. yaşına girişi şerefine yaklaşık yarım milyon kişi yazarın evinin önünde bir geçit töreni düzenledi. Bu sırada Victor Hugo evinin önünde, torunlarıyla birlikte oturuyordu. 5000 müzisyenden oluşan bir ekip bu tören sırasında yazarın onuruna Fransa'nın ulusal marşını çaldı.
 
8. Yazarın görkemli doğum gününden birkaç yıl sonra gerçekleştirilen cenaze töreni de doğum gününden aşağı kalmıyordu. Hugo'nun cenazesine öyle çok kişi katılmıştı ki geçit töreninin tamamlanması tam altı saat sürdü. Yazarın naaşı Paris'te bulunan ünlü Zafer Takı'nın altına yerleştirildi ve Hugo'ya saygılarını sunmak için gelenlerin sayısı iki milyonu buldu. Victor Hugo'nun naaşı Alexandre Dumas ve Emile Zola ile aynı mahzende gömülüdür.
 
 
 
 
Kaynak: The Telegraphy
 
						

						

						
						

							
							

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