Yazarlar ve kütüphaneleri

İyi bir okur olmak iyi bir yazar olmanın önkoşulu mudur? Bu öyle kolay cevaplanacak türden bir soru değil. Ancak bugün ustalar arasında anılan birçok yazarın aynı zamanda iyi birer okur olması da tesadüf olmasa gerek. Öyle ki birçoğunun tümüyle kendilerine ait harika kütüphaneleri var. İşte o kütüphaneler:

1. Neil Gaiman'ın kütüphanesi

2. Ernest Hemingway'in kütüphanesi

3. Alberto Manguel'in kütüphanesi

4. Ralph Waldo Emerson'ın kütüphanesi

5. Jack London'ın kütüphanesi

6. Agatha Christie'nin kütüphanesi

7. Rudyard Kipling'in kütüphanesi

8. Norman Mailer'ın kütüphanesi

9. Mark Twain'in kütüphanesi









Kaynak: Bookbub