Bilimkurgu ve fantazya yazarları için iki önemli yarışma

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) gelenekselleşen bilimkurgu öykü yarışması yirminci yılını doldururken “geleceğe dair söyleyecek çok sözümüz var” diyor.



Başvuru süreci 31 Ağustos’a kadar sürecek olan “TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması” bu yıl belirli bir temayla sınırlandırılmıyor ve katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilimkurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor.





En fazla iki bin sözcükten oluşması istenen öykülerde, Türkçe olması, bilim kurgusal ögelerle hazırlanması ve daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve özgün olması aranan şartlar arasında. Yarışmanın bu yılki jürisinde ise Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Cem Kılıçarslan, Kadir Yiğit Us, Murat Başekim, Özgür Tacer, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Tevfik Uyar, Ümit Dağcı bulunuyor.



Sonuçların 12 Kasım 2017 tarihinde açıklanacağı yarışmada jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.



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GİO Ödülleri 2018



Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin (FABİSAD) Giovanni Scognamillo’nun anısına düzenlediği ve her yıl farklı dallarda ödüllerin takdim ediğidiği yarışmada bu yıl öykü kitapları değerlendirilmeye alınacak.



Bilimkurgu, fantazya ve korku türlerinde yapıtların kabul edileceği yarışma bu yıl 6. kez düzenleniyor.



“En İyi Öykü Kitabı” ödülü için başvuru yapacak yazarların yapıtlarının Mayıs 2016-Haziran 2018 arasında yayımlanmış olması gerekiyor.



Son başvuru tarihi 20 Temmuz.





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