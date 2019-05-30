Toplumcu-gerçekçi edebiyatımızın büyük ustası Orhan Kemal ölümünün 49. yılında, Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından düzenlenen törenle anılacaktır. Aynı törende, 2019 yılı 48. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı “Sus Barbatus” romanıyla kazanan Faruk Duman’a ödülü verilecektir. Programda Işık Öğütçü “Ölümünün 49. yılında Orhan Kemal”, Ece Ataer “Bendeki Orhan Kemal”, Seray Şahiner “Orhan Kemal’in Güzel İnsanları”, Aydın Ilgaz “Orhan Kemal Rıfat Ilgaz Anılar”, Ekrem Ataer “Orhan Kemal’den Şiirler”, Tahir Şilkan “Edebiyatımızda Orhan Kemal”, Çimen G. Erkol “Faruk Duman’ın Edebiyat Dünyası” başlıklı konuşmalarla yazarı anacaklar.
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