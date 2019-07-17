Uzun bir Norveç kışında: Buz Sarayı

Modern bir klasik olarak tanımlayabileceğimiz Tarjei Vesaas’ın Buz Sarayı Timaş Yayınları tarafından yeniden yayımlandı. İngiliz yayıncısı Peter Owen’ın “Bugüne kadar yayımladığım en iyi roman” cümlesiyle tanımladığı Ay Sarayı hem iki küçük kızın dostluğunu hem de uçsuz bucaksız bir yalnızlığı anlatıyor. Kuzey’in Nobel Edebiyat Ödülü sayılan İskandinav Edebiyat Ödülü’nün de sahibi olan Buz Sarayı çevirmeniyle de hatırlanmaya değer aslında; Türkçenin en önemli şairlerinden Melih Cevdet Anday’ın çevirdiği kitap, şaire 1973 TDK Çeviri Ödülü’nü kazandırmıştı.