Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    17-07-2019

						
Uzun bir Norveç kışında: Buz Sarayı 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
 
Modern bir klasik olarak tanımlayabileceğimiz Tarjei Vesaas’ın Buz Sarayı Timaş Yayınları tarafından yeniden yayımlandı. İngiliz yayıncısı Peter Owen’ın “Bugüne kadar yayımladığım en iyi roman” cümlesiyle tanımladığı Ay Sarayı hem iki küçük kızın dostluğunu hem de uçsuz bucaksız bir yalnızlığı anlatıyor. Kuzey’in Nobel Edebiyat Ödülü sayılan İskandinav Edebiyat Ödülü’nün de sahibi olan Buz Sarayı çevirmeniyle de hatırlanmaya değer aslında; Türkçenin en önemli şairlerinden Melih Cevdet Anday’ın çevirdiği kitap, şaire 1973 TDK Çeviri Ödülü’nü kazandırmıştı. 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Metallica’nın serüveni çocuk kitabı oluyor 

						
Metallica’nın kuruluşundan bugüne kadarki tüm serüveni illüstrasyonlar ve eğlenceli geri dönüşlerle anlatılacak bir çocuk kitabında bir araya geliyor.

						
					

					

					

										

					

						
15 Temmuz Demokrasi Kahramanları 15 ülkede anıldı 

						
 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yunus Emre Enstitüsü 15 ülkede anma etkinlikleri düzenledi. Sırbistan, Japonya, Pakistan, Bosna Hersek, Malezya, Katar, Rusya, Mısır, Afganistan, Hırvatistan, Güney Afrika, Romanya, Bahreyn, Filistin ve Arnavutluk gibi dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde 15 Temmuz demokrasi kahramanlarımız saygıyla anıldı. 

						
					

					

					

										

					

						
Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

						
 

						
					

					

					

										

					

						
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde “Yaz Programları” 

						
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, sinemadan edebiyata, öyküden modern şiire kadar her türlü edebi ve fikri konularla yaz boyu edebiyatseverlerle buluşuyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Uzun bir Norveç kışında: Buz Sarayı 

					

				

				
				

					
Metallica’nın serüveni çocuk kitabı oluyor 

					

				

				
				

					
15 Temmuz Demokrasi Kahramanları 15 ülkede anıldı 

					

				

								
				

					
Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

					

				

								
				

					
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde “Yaz Programları” 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kütüphanedeki Beden

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Dünyanın Yarası: Sâdık Hidayet!
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						4 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						5 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll