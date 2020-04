Cervantes'ten Flaubert'e Dünyanın En Büyük 10 Romancısı Kim?

Kemal Tahir’in onunla 1960’ta yapılan bir mülakatta söyledikleri öyle etkileyiciydi ki okur okumaz söylediklerini Sabitfikir okurlarıyla paylaşmak istedim. Büyük yazar bu kısacık mülakatta hem hâlâ nihayetlenmemiş bir tartışmayı başlatıyor hem de okurlarıyla roman sanatı, romancının sorumluluğu gibi konulardaki fikirlerini paylaşıyordu. Hatta araya eşsiz bir yazma dersi bile sıkıştırıyordu. Hepsini yazdım. Sorduğu soruya kendi cevabımı da verdim. İşte Kemal Tahir’in roman alanındaki Top 10’u ve benim on birincilerim…

Kütüphanemi karıştırırken bir köşede bulduğum kitap bu hafta derin düşüncelere dalmama sebep oldu. Yeterince vaktim vardı. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla bir süre için evde çalışma sistemine geçmiştik ve bu, herkes gibi benim de eskisine göre çok daha fazla okuduğum, yazdığım ve düşündüğüm anlamına geliyordu. (Zorunlu inzivam esnasında kendime ve edebiyata dair keşfettiklerimi belki başka bir yazıda konuşuruz.)

Sözünü ettiğim kitap, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar adını taşıyor. 1960’ta basılan kitabın müellifi, Mustafa Baydar. Elli edebiyatçıyla çeşitli mülakatlar yapan Baydar’ın konuştuğu yazarlar arasında bugün çoktan unutulmuş isimler de var, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi devler de.

Kemal Tahir mülakatıysa tazeliği ve özgünlüğüyle nefes kesiyor. O yüzden bu yazıda hem mülakattan birkaç alıntı yapmak hem de üstadın cevap aradığı o büyük soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama durun, en başından başlayalım… Kemal Tahir ilkin Maksim Gorki’nin “Batı dünyasında edebiyat çok da sanatçı yok” sözünü -bir tarih ilavesiyle- aktarıyor: “1910’dan bu yana, dünyada roman çok da romancı yok...” Ardından kendi Top 10’unu, yani “büyük romancı”larını sıralıyor. Aşağıda okuyacaksınız, 1547’de doğan Cervantes’le başlıyor listesi ve 1910’da ölen Tolstoy’la son buluyor. Ne Zola’ya yer var bu listede, ne de Dickens, Gide, Proust, Steinbeck, Faulkner, hatta “büyük Gorki”ye... Üstadın gözünde hiçbiri bu on kişilik listeye girecek kalibrede değil.

On birinci romancı kim?

“413 yılda on kişi ve bu on kişiden kalan 35-40 roman...” diyor ve türlü hesaplara dalıyor. En basitinden 1901’den beri Nobel’in, 1903’ten beri Goncourt roman armağanının dağıtıldığını, dahası sadece Fransa’da her gün on ‘ciddi’ yeni roman yayımlandığını söylüyor. Sorular, sorular… Dünyada bu sayı 100’ü bulsa... 50 yılda bir milyon yeni roman eder mi? Etti diyelim, bu romanlar roman sanatını hiç mi zenginleştirmediler, insan dramını hiç mi aydınlatmadılar? “Roman sanatına çok şey kazandırmış olabilirler ama hepsi o kadar. Dünya elli yıldır on birinci romancıyı bekliyor,” diyor Kemal Tahir ve soruyor: “Acaba mutlu on birinci, bugün dünyamızın herhangi bir köşesinde, mesela bir ilkokulun ikinci sınıfında, ‘Bu çocuk hiç adam olmayacak’ diyen öğretmeninden azar mı işitmektedir, yoksa üçüncü romanını çoktan bastırmıştır da kimse farkında mı değildir?”

Kemal Tahir 1910 sonrasında yazmış modernist edebiyatçıları da, daha sonra gelen öncü postmodernleri de listesine almamış. Yani ne Joyce var, ne de Woolf. Bir Türk romancı ise hiç yok.

Kimler var peki? Bana sorarsanız, büyük evrenler kurup o evrenlerin hem biricik ve özgün olmasını hem de yazılmalarının üzerinden yüzlerce yıl geçse de halihazırda bizim dünyamızın sarsıcı birer yansıması olmasını sağlayanlar, kendi deyişiyle “hikaye” anlatmakla yetinmeyenler var. Yine Kemal Tahir’den aktarayım: “Hikaye ile roman denen türlerin birbiriyle doğrudan ilişiği yoktur. Var gibi görünmesinin sebebi, bazı yazarların, hikaye konularından, romanı andırır kitaplar meydana getirmeleridir. Nurullah Ataç, ‘Romancı, romanına yazmadıklarını da öğretir,’ demişti. İsterse bir kişinin tek başına geçirdiği 24 saati anlatsın, fark etmez. Okuduğumuz şey sahiden roman olabilmişse eğer, biz o kişinin dedesiyle torununun nasıl insanlar olabileceğini çıkarabiliriz. Çünkü roman kişileri, geçmişten geleceğe doğru yaşarlar. Romanda babasız doğmuş ve evlenmeden ölmüş olsalar bile bu böyledir.”

“Don Quijote”un yazılış hikayesini zihninde canlandırdığı kısımsa röportajın bence en şahane yeri: “1598 yılı ile 1604 yılı arasında, asıl tarihini hiç öğrenemeyeceğimiz günlerin ya da gecelerin birinde, Miguel de Cervantes Saavedra adında bir İspanyol mübarek, eline kalemi alıyor, almasıyla da İspanya’nın fakir köylerinden birinde bir adam, taş basması kalın şövalye kitaplarını bir kenara itip davranıyor. Kafasında berber tasından tolgası ve sırtında mukavvalarla beslenmiş savaş zırhıyla, dışarıya, kıyamete kadar yaşamaya uğruyor. Sıska atının üstünde dimdik. Gözlerinde kederli gururu, yüreğinde sınırsız sevgisiyle insanı yücelten o insan dramına doğru atılıyor. O gün bugündür hep atılıyor, hep atılacak.”