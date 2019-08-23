Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Samed Karagöz    23-08-2019

						
John Berger’dan Manzaralar

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Portreler’de olduğu gibi Manzaralar’da da Berger’ın daha önce çeşitli mecralarda çeşitli şekillerde yayımlanmış yazıları bir arada okura sunuluyor. Kitapta iki ana başlık altında toplam 35 yazı yer alıyor: Haritaları Yeniden Çizmek ve Arazi. Berger, kendi anılarını sanat, hikâye ve düşünceyle birleştirerek kendine has bir dil oluşturmuş bu kitapta.


						

														
20. yüzyılın sadece en önemli sanat eleştirmenlerinden biri değil aynı zamanda en önemli entelektüellerinden biri ve iyi bir hikâye anlatıcısı olan John Berger, 2 Ocak 2017 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölümünden kısa süre önce yayımlanan Portreler ve Manzaralar kitapları önce Portreler ve bir süre sonra da Manzaralar olmak üzere Metis yayınları etiketiyle ülkemizde de yayımlandı.
 
Görme Biçimleri gibi son derece önemli bir esere imza atan Berger’a, BBC kültür-sanat editörü olan ve ülkemizde de kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Will Gompertz ABD başkanlık seçimleri turnesi esnasında çekilmiş bir fotoğrafı gösterir ve yorumlamasını ister. Bu fotoğraf karesinde Hillary Clinton sahnededir ama herkes ona arkasını dönmüş selfie çekmektedir. Berger bu fotoğrafı yorumlamak için henüz erken olduğunu, kendisinden sonra gelecek olanların ancak yorumlayabileceğini söyler.

Haritaları yeniden çizmek
Portreler’de olduğu gibi Manzaralar’da da daha önce çeşitli mecralarda çeşitli şekillerde yayımlanmış yazılar bir arada okura sunuluyor. Kitapta iki ana başlık altında toplam 35 yazı yer alıyor: Haritaları Yeniden Çizmek ve Arazi. Berger, kendi anılarını sanat, hikâye ve düşünceyle birleştirerek kendine has bir dil oluşturmuş bu kitapta. Örneğin Walter Benjamin. Özellikle çağdaş sanat söz konusu olduğunda Benjamin sıklıkla karşımıza çıkar. Ama Berger bakın onu hangi sözlerle eleştiriyor: “Benjamin sistematik bir düşünür değildi. Hiçbir yeni bireşim getirebilmiş değildir. Bir başka Ernest Fischer, James Joyce, Rosa Luxemburg, Marquez, Roland Barthes, Brecht, Puşkin, Edgar Allan Poe, Picasso, Michelangelo her an karşınıza çıkabilir.”
Kitabın önsözünü kaleme alan Tom Overton’un da belirttiği gibi bu kitabın birinci bölümü bir tür “müfredat” ikinci bölümse müfredatın uygulanması olarak ele alınabilir. Her ne şekilde yaklaşırsak yaklaşalım Berger’in en önemli kitaplarından biri var karşımızda. Önemli çünkü hem onu tanımak hem de başka birçok kişiyi onun gözünden görebilmek için eşsiz bir kaynak. Ayrıca bazı yazılar anı gibi yazıldığı için okuması da son derece kolay.
Berger’a dair ipuçları
Kitapta eksiklik olarak gördüğüm bir husus var. (Kitabın İngilizcesinde nasıl bilmiyorum) Türkçe baskıda indeks yok. Bu tarz kapsamlı bir kitapta indeks eksikliği daha sonra bir konuyla alakalı araştırma yaparken ya da kitabı okurken karşılaştırmalı olarak o kişiyle alakalı Berger nerede nasıl bahsetmiş anlamak istiyorsak -ki Berger böyle bir çalışmayı ziyadesiyle hak ediyor- indeks mutlaka olmalı.
Son olarak kendine dair de hayli ipucu veriyor Berger. Mesela: “Yazmayı asla bir meslek olarak düşünmedim. Tek başına, bağımsız olarak yapılan bu faaliyette deneyim asla kıdem bahşetmez. Şükür ki, bu işi herkes yapabilir. Başlangıçta beni bir şeyler yazmaya sevk eden - kişisel ya da siyasi- güdü ne olursa olsun, yazmaya başladığım an, yazma eylemi deneyimine bir anlam kazandırma mücadelesine dönüşüyor. Her mesleğin bir ehliyet sınırı olduğu kadar bir hâkimiyet alanı da vardır. Bildiğim kadarıyla yazmanın kendine ait bir hâkimiyet alanı yok. Yazma edimi, hakkında yazılan deneyime yaklaşma ediminden ibarettir; tıpkı, yazılmış bir metni okuma ediminin, benzer bir yaklaşma edimi olması gibi. En azından öyle olduğunu umuyorum.”
Yazmaya başlayan ve/veya yazmaya devam eden hemen herkesin dikkate alması geren bir yaklaşım. Ya en azından ben öyle olduğunu umuyorum.
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Merak Bir Devrimcinin Hazırlığıdır; Kırk Hadis’ten Bize Kalan

						
On yıl önceydi galiba, yağmurlu bir Üsküdar gecesinde, gri paltosunun iç cebinden bir silah gibi çekip, büyük bir iştiyakla yüzüme doğru uzatmıştı, net olarak hatırlıyorum. Uzatmış ve şöyle demişti; “Çok fena metin, içer gibi okumalı bunu.” Eski bir dostumdan bana kalan o taze hatıra, sayfaları hafifçe katlanmış kitap, namlusu bana doğrultulmuş halde elimdeydi artık.

						
					

					

					

										

					

						
Erken göçmüş bir yazarın Evrâk-ı Metrûkesi

						
Türkçemizde çok güzel, belki birazcık da eskilerde kalmış bir terkip vardır: Evrâk-ı metrûke. Metrûk (e), “terk edilmiş” demektir. Evrak ise “yaprak, kâğıt” anlamındaki “varak” kelimesinin çoğuludur. Kısaca ve kabaca, “(ölmüş birinden) geriye kalanlar” anlamında kullanılır evrâk-ı metrûke tamlaması.

						
					

					

					

										

					

						
‘’Aşırılıklar Çağın’’da Aşkın Bir Ruh: Simone Weil

						
Yıllar evvel, kendi küçük yörüngesinde dönen küçük bir benken keşfedilmeyi bekleyen incelikleri tanımlama hevesiyle yola çıkmış; kâşifi olduğumu sandığım şeylerin başka dillerde karşılığı olduğunu öğrenmiş, üzülmüştüm.

						
					

					

					

										

					

						
Bilimkurgunun Kıraç Yolları

						
NİHAN SARI
 

						
					

					

					

										

					

						
True Detective’in Senaristi İftiharla Sunar: Galveston

						
Dev meşe ağaçlarının gölgelediği asırlık malikâneler, unutulmuş kasabalar, bataklıklar, sıcak hava, köleliğin her yere sinmiş acı kokusu, sapkın cemaatler, suç ve gizem; güneyin en derinine hoş geldiniz. “Southern Gothic” (Güney Gotiği), Amerika’nın “Deep South” olarak tabir edilen güney eyaletlerine özgü bir alt tür.

						
					

					

					

									

			

		
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Melih Cevdet Anday ödülleri bu yıl roman dalında verildi 

					

				

				
				

					
OKUYAY Platformu Çizgi ve Sahaf Günleri’nde 

					

				

				
				

					
Kafka'nın kayıp elyazmaları Kudüs'te bulundu 

					

				

								
				

					
Kadıköy'de Sahaf Festivali

					

				

								
				

					
Tanpınar ve Sait Faik’in iç dünyasına yolculuk 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
(Ahmet Edip Başaran) Şiirin Söz Hakkı 

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
HER İNSAN BİR ÂYET 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Tam bir İstanbul çocuğu olan, Alaattin Karaca’nın tanımlamasıyla “üstünde başında, sesinde soluğunda ‘eski bir İstanbul’dan rayihalar taşıyan” yazar Cem Sancar 82 denemeden oluşan yeni kitabı “Her İnsan Bir Ayet’te çocukluğunun İstanbul’unu, şehrin sokaklarını, lezzetlerini, mevsimlerini insanlarını kendine özgü muzip diliyle anlatıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Çocukken, Karadeniz’in insana sanki bir asır sürecek kadar uzun gelen ve kesilmeden yağan yağmurlarını izler, can sıkıntısından kurtulmak için kitaplara kaçardım. Yağmur yağdıkça, üzerime hikâyeler de yağardı aslında. Sahi, neye, neyimize yarardı hikâyeler.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Dünyanın Yarası: Sâdık Hidayet!
						
					
					
				

																

						3 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						4 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						5 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap