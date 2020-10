Le Guin, gerçekçi edebiyatın kalın duvarları arasında değil, uzay boşluğunda kendine bir yer açtı. Bilim kurgu, kaleminin rahatça dolaşabileceği bir alandı ama 60’ların 70’lerin bilimkurgu dünyasında kadına biçilen rol, onu cinsel bir obje olarak görmekten ileriye gitmiyordu. Kaleme alınan eserler kaliteden yoksun ve ikinci sınıftı. Ursula, uzay boşluğunda yaşamın var olduğunu herkese göstermek istiyordu. Ekumen evreninde kurduğu yüze yakın gezegende farklı kültürler ve ırklar oluşturdu.

İstanbul’da yaz mevsiminin ayak sesleri duyuluyordu. Üniversitedeki bahar döneminin son dersinde felsefe hocam Cemil Güzey, okuma listesi çıkardı. Uzayıp giden listede bir kitap ismi hemen gözüme çarptı; Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar. Bu üç kelimeyi yan yana okuyunca heyecanlanmıştım. Aynı yıllarda bir arkadaşım, paltosundan bir kitap çıkarıp loş kafedeki masanın üzerine koydu; Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar. Ursula Le Guin, çok uzaktan, kitap kapağından bana gülümsüyordu. Onunla bir kitap isminin henüz okunmamış sayfalarında böylelikle tanıştım. Ursula’yı tanıyıp sevmem için üç kelime yetmişti. Onun galaksiler boyunca uzanan dünyalarını, zamanı bilinmeyen fantastik diyarlarını henüz adımlamamıştım ama ejderhanın duman soluyan nefesini yakınlarda hissediyordum.

Yüzüklerin Efendisi. Tolkien’in romanları yayınlandığında Le Guin, yirmi altı yaşındaydı. Kitabı ilk kez yayınlandığı tarihlerde okuma fırsatı bulmuştu. Erkek egemen edebiyatı, gerçekçilik akımını kıyasıya eleştirirken Tolkien’e bariz bir saygısı vardı. Tolkien, fantezi edebiyatını düştüğü yerden kaldırmıştı. Frodo ve Gollum arasındaki çatışma Le Guin için önemliydi. Ama içinde daha fazlasını söylemek isteyen, daha ileriye yürümek isteyen bir güç vardı. Yeni gezegenler keşfederken bir yandan da ejderhaların ve büyücülerin yaşadığı adalarda geçen öyküler yazmaya koyulmuştu. 1967 senesinde, bir yayıncı ona, gençlik romanları yazıp yazmayacağını sordu. Birdenbire patlayan küçük adalar, yeryüzünün her yerine dağıldı. Öyle ki, dünya sadece iki şeyden ibaret kalmıştı: Yer ve Deniz. Haritalar oluşturup nehirler çizdi. Ama ısrarla vurguladığı bir şey vardı; “Ben mühendis değil, kâşifim. Yerdeniz’i keşfettim. İyi yapılmış planlar her şeyi birden içerme eğilimindedir; keşifler ise adım adım yapılır. Planlama zamanı inkâr eder. Keşif zamansal bir süreçtir. Yıllar ve yıllar alabilir. İnsanlar hâlâ Antarktika’yı keşfediyorlar.” Ursula, farkında olmadan elli dört yıl sürecek bir serüvenin içine düşmüştü. Bazen kahramanları sessizliğe gömülüp Le Guin’den uzaklaşıyor, sonra birden yine karşısına çıkıyordu.

Dünyaya Orman Denir, romanında küçük yeşil adamlar, şarkı söyleyerek savaşa direniyor, gezegenlerinde kan akmasın istiyordu. Ursula, tıpkı küçük yeşil kahramanları gibi sanatla Vietnam Savaşı’na karşı çıkmıştı. İşlenen vahşetin karşısında doğanın kadim köklerine sığınıyordu. Mülksüzler romanında iki zıt gezegeni karşı karşıya getirip bir yandan yeni iletişim yolları ararken bir yandan ütopyaların imkânsızlığına dem vuruyor, anarşiden besleniyordu. Karanlığın Sol Eli romanında cinsiyet kavramını irdeledi. Çıktığı her yolculuktan kucak dolusu keşifle evine geri dönüyor ve her seferinde tarih profesörü eşini ve üç çocuğunu bıraktığı yerde buluyordu. Ursula’nın fantezi edebiyatındaki yolculuğuna göz gezdirmeden önce, raflardan bir kitap daha çekmemiz gerekiyor:

Gollum, o sürüngen ve yılışık yaratık, Frodo’dan başkası değildi. Peki ya ak sakallı Gandalf ve onun gibi diğer büyücüler nasıl bir çocukluk yaşamışlardı? Arifler de takılıp düşemez miydi? Onların da karanlık gölgeleri yok muydu? Ged’in macerası biraz da böyle başladı. Ged, henüz küçük bir çocukken Ursula’nın elinden tutup onu Yerdeniz’e götürdü. “Haritalar çizmiştim, nehirlere isim vermiştim. Ama kahramanlarımla oraya ayak basana kadar Yerdeniz hakkında hiçbir şey bilmiyordum,” der Le Guin. Mitler, yaratılış efsaneleri, şarkılar ve şiirlerle Yerdeniz’i doldurdu. Tolkien, gücünü Batı geleneğinden alırken, Ursula Doğu’ya, Taoizme yöneldi. Tolkien, bir filolog olduğu kadar bir savaşçıydı da. Ursula’ysa, büyücülüğe göz dikti. Ona göre sanatın büyücülükten farkı yoktu. İkisi de kelimelere hükmediyordu. Nitekim usta büyücü Ogion ilk kitapta şöyle dememiş miydi; “Sihir, zevk için veya övülmek için oynadığımız bir oyun değildir. Şunu düşün: Bizim Sanatımızdaki her söz, her hareket ya hayır için ya şer için yapılır. Bir şey söylemeden veya yapmadan önce, ödemen gereken bedeli bilmen gerekir.”

Kelimelerinden asla vazgeçmedi

Gölgesiyle hesaplaşmaya çalışan genç bir büyücüde, gezegenler arasında yolculuk eden bilim insanında, yeşil derili varlıklarda, evlenip çoluk çocuğa karışan bir çiftçinin karısında, şehrin görmezden geldiği yaralı çocukta, ormanın derinliklerinde yaşayan bir baykuşun kanatlarında aradığı şey hakikatin kendisiydi. Onu bulması kolay olmuyordu. Aradıkça ve yol aldıkça değişip başkalaşıyordu. Hayali diyarlarda gezinirken belki de en keskin eleştiri oklarını kendisine yöneltiyor, bir kayanın ardında, karanlık bir boşlukta yeniden kendisiyle tanışıyordu. İnsana bakışında, ötekini ele alışında, kadının toplumdaki yerini değerlendirirken fikirlerindeki değişimden korkmuyordu. Okuyucusu da onunla birlikte büyüdü ve değişti. Yaptığı keşifler ona inanılmaz derecede zenginlik katmıştı. Yazarlık dersleri verdi, yazarlara yol gösteren kitaplar yazdı. Ama deneme kitaplarında da kendini yenilemekten geri durmuyordu. 1998 yılında kaleme aldığı Dümeni Yaratıcılığa Kırmak kitabını 2015 yılında gözden geçirip neredeyse yeni baştan yazdı. Romanın sustuğu yerde şiire yöneldi. Kelimelerinden asla vazgeçmedi.

Le Guin, kalabalıklardan çok fazla hoşlanan biri değildi. Oregon’a yerleştiğimde, onu küçük bir kasaba olan The Dalles’de yakalamıştım. Ufak bir odada kasaba sakinleriyle yeni kitabı hakkında söyleşiyordu. Röportajımız yayınlandıktan ve onu The Dalles’te bulduktan sonra, bana yazdığı e-mailde şöyle demişti, “Kaliforniya ve Türkiye’nin The Dalles’da bir araya geldiğini düşünmek hoşuma gidiyor.” Halk kütüphanelerinde, yerel fuarlarda okuyucularıyla bir araya gelmeye devam etti. Tarafını her zaman belli etmişti. Onun yeri ötekinin yanıydı. Ursula’yı son kez, Oregon Üniversitesi’nin düzenlediği konferansta görmüştüm. Sağlığı pek iyi olmamasına rağmen gelmişti. Konuşmaları oturduğu yerden gülümseyerek dinliyordu. Yaşının getirdiği hassaslıktan ve hasta olduğunu bildiğimden yanına gitmemiş, konferans sonrasında ona bir kart atmıştım, “Eugene’deki konferansı dinledim. Geçmiş olsun Ursula.” Birkaç hafta sonra posta kutumda bir kart buldum, “İyi dileklerin için teşekkür ederim, sevgili Güzide. Seni Eugene’de kaçırdığım için üzgünüm. UKL.” Kartın ön yüzünde “Bir sonbahar okuması” isimli şiiri vardı;