Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Harun Candan    16-07-2019

						
Şırıngayla roman yazan kadın: Tess Gerritsen

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Gerritsen meslek hayatından sahip olduğu donanımı, kitaplarına çok iyi şekilde yansıtabiliyor. Gerçekçi otopsi sahneleri ve etkileyici maktul betimlemeleri, hassas bünyelerde mide bulantısına ya da korkuya neden olabilir. Bu da “tıbbi - gerilim” iddiasındaki yazarın işini iyi yaptığını gösteriyor.

						

														
 
Tess Gerritsen; bu ismi ilk duyduğumda itiraf etmeliyim ki sahibinin İskandinav olduğunu düşünmüştüm. Oysa gerçek, sanrım ile öyle alakasızdı ki; Çin asıllı Amerikalı. Bayan Gerritsen, 1953 Kaliforniya doğumlu. Evvela antropoloji, ardından tıp eğitimi alan Gerritsen, yaşamını doktor olarak sürdürürken bir şeylerin eksik kaldığını hissetmiş olacak ki, yazmaya başlar. Bir dergiye yolladığı hikâyesi birincilik kazanır. Doğum iznine ayrıldığında ise ilk romanı Gece Yarısından Sonra’yı yazar.
Bu ilk romanı diğerleri takip eder. Gerritsen’in “erken dönem” kitapları “romantik – gerilim” türündedir ve henüz “su” yatağını bulmuş değildir. Elbette her şeyin bir zamanı vardır ve Gerritsen için o tarih, sekiz kitabın ardından kaleme alacağı Hasat’ın yayımlandığı 1996’dır. Hasat’la beraber kabuğunu kırıp bir anda geniş kitlelere ulaşan Gerritsen, bu kitabında bir “şeyi” öncekilerden farklı yapmıştır. Artık “romantik – gerilim” değil, “tıbbi – gerilim” kitapları yazarıdır.
Şimdilik yirmi dokuz romanıyla kırktan fazla ülkede otuz milyon satan Gerritsen’in başarısının sırlarından biri, ilhamını hayattan alması. Sadık okurları da hak vereceklerdir ki, Gerritsen meslek hayatından sahip olduğu donanımı, kitaplarına çok iyi şekilde yansıtabiliyor. Gerçekçi otopsi sahneleri ve etkileyici maktul betimlemeleri, hassas bünyelerde mide bulantısına ya da korkuya neden olabilir. Bu da “tıbbi – gerilim” iddiasındaki yazarın işini iyi yaptığını gösteriyor.
 
Buz gibi soğuk
 
Gerritsen külliyatını üçe ayırmak mümkün. Erken dönem “romantik – gerilim” kitapları, “tıbbi – gerilim” türündeki bağımsız romanlar ve Rizzoli & Isles serisi. İncelemeye çalışacağım Buz Gibi Soğuk (Ice Cold - 2010) Rizzoli & Isles serisinden.
 
Dedektif Jane Rizzoli ve adli tabip Maura Isles’in maceralarını konu edinen bu seri, RITA ödüllü Cerrah (The Surgeon - 2001) ile başlamış, Bir Sırrım Var (I Know a Secret - 2017) ile devam etmektedir. Seri aynı adla 2010 – 2017 yılları arasında TNT kanalı tarafından televizyona uyarlanmıştır. Buz Gibi Soğuk (TR - 2012) ise, şimdilik on iki kitaptan müteşekkil serinin sekizinci kitabı.
 
Boston’da yaşayan adli tabip Maura Isle, bir tıp konferansı için Wyoming eyaletine gider. “Yasak aşkı” rahip Daniel Brophy ile araları bir hayli bozuk olduğundan, beraberinde iç çalkantılarını da götürmüştür. Burada üniversiteden arkadaşı yakışıklı dul Doug Comley ile tesadüf ederler. Doug konferansın sonrası için bir tatil planı yapmıştır. On üç yaşındaki kızı Grace, yakın arkadaşı ünlü yemek bloggerı Arlo ve Arlo’nun sevgilisi Elaine ile yakınlardaki bir kayak merkezinde birkaç gün geçireceklerdir. Maura’yı da ikna eder ve yola koyulurlar.
 
Kendi ölüm ilanını duymak
 
Kar fırtınası nedeniyle yollarını kaybederler, telefonları çekmez, cipleri devrilir, haritanın neresinde olduklarını bilmeden tabelasında “girilmez” yazan bir köy yolunda yürürler. Yardım bulmak umuduyla indikleri vadi tabanındaki “Ahret” köyünde sadece on ev vardır ve etrafta kimseyi göremezler. Ürkütücü olan ise evlerin bir anda boşaltılmış gibi duran halidir. Açık kapılar, masada kurulu sofralar, dokunulmamış gibi duran eşyalar, ölüme terk edilmiş evcil hayvanlar… Bütün evlerde asılı bir adamın portresi ve çeşitli dini kitaplar, köyün bir tür cemaate ait olduğunu işaret eder. Tedirginlikle geçen birkaç günün ardından bir garajdan buldukları cipe atlayıp bu tekinsiz vadiden çıkmayı denerler. Kar yağışı onlara yine engel olur. Yoldan çıkan cipi kurtarmak için uğraştıkları sırada Arlo bacağından ölümcül şekilde yaralanır. Köye geri dönmekten başka çareleri yoktur. Doktor olan Doug ve Maura, Arlo’ya müdahale etseler de eğer bir hastaneye götürmezlerse arkadaşlarının öleceğini anlarlar. Doug yaya olarak karlı kaplı elli kilometrelik yola koyulur.
 
Sevgilisi can çekişen Elaine, başından beri Doug’dan hoşlandığı için yaşadığı etik çatışmayı gruba gerilim olarak yansıtır, zira Doug’ın Maura’dan hoşlandığını hissetmiştir. Tüm bunlara Grace’in ergenlik buhranları da eklenince Maura grubu kontrol etmekte zorlanır.
 
Birkaç günün ardından evin dışında ayak izleri gördüklerinde ise Maura yola çıkmaya karar verir. Artık sadece yaralı Arlo’nun değil hepsinin hayatı tehlikededir. Doug’ın çoktan yardım getirmesi gerekmektedir ama anlaşılan o ki vadiden çıkmayı başaramamıştır.
 
Maura’nın zorlu yolculuğu, önünde kıvrılan yoldan duyulan kar küreme aracının sesiyle selamete erecekken, ensesine aldığı bir darbeyle yarıda kalır. Kendine geldiğinde elleri – ayakları bağlı, genç bir adamla köpeğinin tutsağıdır.
 
Tüm bunlar olup biterken çoktan Boston’a dönmesi gereken ve günlerdir telefonla ulaşılamayan Maura için endişelenen rahip Daniel, dedektif Jane Rizzoli’ye durumu anlatır. Jane, FBI ajanı kocası Gabriel’le beraber Wyoming’e gelip Maura’nın peşine düşer. Vadide bulunan kaza yapmış bir cip ve kömürleşmiş bedenler onları acı gerçekle yüzleştirir. Maura’nın cesedini alıp Boston’a dönerler.
 
Yüksek tempolu bir kitap
 
Maura ise kendisini esir alan genç adamın niyetinin kötü olmadığına ikna olma sürecindedir. Kendisine “Sıçan” (köpeğinin adı da Ayı) diyen bu genç, kar küreme aracının onları kurtarmak için değil, öldürmek için geldiğini anlatır. Radyo haberlerini dinletir, Maura kendi ölüm ilanını duyar. Peki, kimdir bu karanlık adamlar?
 
Bu, “Sıçan”ın da ailesinin tabi olduğu sapkın bir tarikattır ve polisleri dahi satın alacak güce sahiptir. İkili, vadide peşlerine düşenlerden kaçarken bir kulübe bulurlar, Maura Jane’i arar, hayatta olduğunu müjdeler ve halini anlatır. Artık kurtulmuştur, burada polisleri bekleyecektir. Fakat “Sıçan” polislere güvenmez ve birbirlerini ikna edemeyip yollarını ayırırlar. Yardıma gelen şerif “Sıçan”ın öngördüğü gibi “onlardandır” ve Maura’yı öldürecekken genç adam bir kez daha onu kurtarır. Maura ise kanun güçlerine dahi hükmeden bu karanlık yapının ciddiyetini nihayet anlayacaktır.
 
Kitabın bundan sonrasında geri dönen Jane’nin meseleyi çözeceğini, sapkın tarikatı çökerteceğini ve Maura’nın vadiden salimen kurtulacağını öngörmek zor değil. Ancak her şey bitti derken yazar bizi bir kez daha ters köşeye yatırıyor, hikâyeyi sürpriz bir sonla noktalıyor.
 
Kitabı okurken aklıma sık sık Jonestown ve Heaven’s Gate tarikatları geldi. Kaldı ki ilerleyen sayfalarda yazar da bu elim hadiselere gönderme yaptı. Genel olarak yüksek tempolu bu kitabı beğendim. Ancak işin içinde sapkın bir tarikat varsa, hikâye çok daha gizemli hale getirilebilirdi diye düşünüyorum. Bir de, diyaloglar yer yer inandırıcılıktan uzak geldi. Yine de böylesine çetrefilli bir kurgudan alnının akıyla çıkan yazarı kutluyor, Buz Gibi Soğuk’u polisiye severle tavsiye ediyorum. Çok satan kitapların çoğu gibi, edebi haz vermese de, peşi sıra sürüklüyor ve kendini bir çırpıda okutuyor.
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Kırılov'dan Samsa'ya kahramanın dönüşümü

						
Roman edebiyatın bukalemunudur. Kanonik olmayan doğası gereği, kılıktan kılığa girme becerisine sahiptir. Bu durum roman kuramına, eleştirisine de yansır. Öyle ki her romanı, romancıyı aynı şekilde açıklayacak bir inceleme yöntemi bulamayız. Romancılığı tartışma götürmez isimler bile ifratla tefrit arasında gidip gelen yorumlara maruz kalabilir.

						
					

					

					

										

					

						
Ahmet Kekeç'ten bir kuşak romanı: Ulufer

						
 

						
					

					

					

										

					

						
Dünya Kiracısı'ndan Öyküler

						
Her öyküde farklı bir arayışın, oyunun peşinde Doğukan İşler. Her öyküde dilinde, üslubunda bir farklılık getirmeye çalışıyor. Bu gayret onun öykü sayısında bir sınırlama getiriyor ister istemez. Ancak şunu net bir şekilde söylemem gerek. Onun hiçbir öyküsü, okurda “bunu daha önce okumuştum” duygusu uyandırmıyor.

						
					

					

					

										

					

						
Tekinsiz Bir Ada

						
Kral, eşi ve üç kızı bir adada yaşamaktadır: İlk bakışta Shakespeare’in Kral Lear ve Fırtına’sını birleştiren tuhaf bir senaryo gibi duruyor. Kral, yani baba, tehlikeli dış dünyayla ilişkilenebilen, adada ihtiyaç duydukları araç gereçleri almak için dışarıya çıkabilen tek kişidir. Kızların adada yaşayanlar dışında birileriyle iletişimiyse mümkün değildir.

						
					

					

					

									

			

		
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Uzun bir Norveç kışında: Buz Sarayı 

					

				

				
				

					
Metallica’nın serüveni çocuk kitabı oluyor 

					

				

				
				

					
15 Temmuz Demokrasi Kahramanları 15 ülkede anıldı 

					

				

								
				

					
Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

					

				

								
				

					
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde “Yaz Programları” 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kütüphanedeki Beden

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Dünyanın Yarası: Sâdık Hidayet!
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						4 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						5 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap