Westworld hayranları için 7  kitap önerisi

Son günlerin dilden dile nam salan dizilerinden biri Westworld. Michael Crichton'un yazıp yönettiği 1973 tarihli filmden uyarlanan dizi hem bilimkurgu hem de western meraklılarını cezbedecek cinsten. Hal böyle olunca Westworld'ün önlenemez yükselişine seyirci kalmadık ve Westworld izleyicilerini cezbedecek 7 kitabı bustle.com'dan derledik. Ne yazık ki listedeki kitapların tümü Türkçeye çevrilmiş değil. Ancak umuyoruz ki en kısa zamanda onları da Türkçede okuma fırsatı buluruz! İşte Westworld hayranları için 8 kitap önerisi:

1. Ben Robot - Isaac Asimov

Edebiyatta yapay zeka dendi miydi akla gelen ilk isimlerden biridir Asimov. Haliyle bu listede başı çekmesi de şaşırtıcı değil. Ayrıca hem Westworld hem de Ben Robot robotların gittikçe daha zekileştiği, insanlara üstünlük sağladığı ve sonunda onların emirlerine karşı geldiği bir hikaye tasavvur ediyor.

2. How to Live Safely in a Science Fictional Universe - Charles Yu

How to Live Safely in a Science Fiction Universe henüz Türkçeye çevrilmemiş kitaplardan biri. Hikayesi paradokslar, seks robotları ve zamanda yolculuk ederken başarısızlığa uğramış karakterlerle dolu, kurmaca bir evrende geçiyor Charles Yu imzalı romanın.

3. Mars Yıllıkları - Ray Bradbury

Bilimkurgu eserlerinden oluşan bir liste yapıp da o listeye Ray Bradbury'yi dahil etmemek olmaz! Kuşkusuz Mars Yıllıkları da yazarın adı anıldığında ilk akla gelen eserlerinden. Mars'ı sömürgeleştirmeye çalışan insanın arzusu robotları köleleştiren arzudan pek de farklı değil.

4. Cinder Bir Ay Günlüğü Kitabı - Marissa Meyer

İnsalarla androidlerin yan yana dolandığı "Yeni Pekin" de geçiyor Cinder'in hikayesi. Klasik Külkedisi masalının bilimkurguyla yoğurulmasından doğan bu kitabın kahramanı sayborg bir Külkedisi! Ama bu Külkedisi sadece üvey annesi ve üvey kardeşleriyle değil, insan ırkını tehdit eden vebayla da uğraşmak zorunda.

5. R.U.R. Rossum'un Evrensel Robotları - Karel Capek

XX. yüzyılın en önemli Çekoslovak yazarlarından biri olan Karel Capek, R.U.R. (Rossum'un Evrensel Robotları) adlı bu tiyatro oyununda yaygın kullanımı ile "robot" kavramını ortaya atan kişi olarak bilinir. İnsanların, tanrıcılık oynayarak kendilerine hizmet etmesi için yarattıkları robotlar, kendi hâkimiyetlerini ilan ederek onların yerini almak istemiş ve insan hırsının ve kibrinin bir sembolü olmuşlardır.

6. Lone Star Planet - H. Beam Piper

Bu listede western ile bilimkurgunun en çok iç içe geçtiği kitap olsa gerek Lone Star Planet. New Texas'ta süper inekleri tanklarla güden insanların hikayesini anlatıyor ne de olsa! Fütürist bir kovboy hikayesi olan Lone Star Planet'in ne yazık ki Türkçe çevirisi yok ancak umarım yakın zamanda Türkçede de okuma fırsatı buluruz.

7. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu - Haruki Murakami

Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu 21. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran, kült yazar Haruki Murakami'den bilimkurguyu masalsı bir dünyanın içinde var eden, Kafkaesk bir psikolojik gerilime göz kırpan bir roman. Murakami 1985 tarihli bu romanında bizi karakterinin zihninde cereyan eden paralel bir evrenle tanıştırır okurunu, tek boynuzlu atların olduğu bir evrenle...

