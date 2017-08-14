Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Eleştiri

			

			
			
			

				
Eleştiri

				

					
										

					

						
Adalet Çavdar    14-08-2017

						
Üzüntüyle değil, öfkeyle yaşamak

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 11

						

						

					

					

					

					
					
					

												

							

								

								

									
Elia İle Yolculuk

									
Zülfü Livaneli

									
Karakarga

									
idefix'ten satın al

								

								

							

						

												
						

																									

						
Vefatından birkaç yıl önce Kayseri’yi ziyaret etmek, memleketini görmek bir şekilde annesiyle iletişime geçmek istiyor Elia Kazan, Livaneli bu yolculukta ona eşlik ediyor.

						

																					
Dünya dönmeye devam ettikçe bazı kelimelerin insanın yüreğine koyduğu o sızı asla bitmeyecek; bugün bile dilimizde acısıyla duran o kelimelerden biri “sürgün.” Gidilen yer, insanın hayatını devam ettirdiği koşullar, kurduğu düzen, başına gelen iyi şeyler, peşi sıra yürüyen şans, her şeyin yolunda gittiğini ve artık hayatın iyi ve stabil olduğunu düşünsek dahi sürgün, sürgündür. Bir kere sürülen yersiz yurtsuz kalmıştır artık, ne sıla bilinir ne de gurbet. O iç sızısıyla günler, aylar, yıllar, koca bir ömür geçer. Aidiyet duygusu bir kere yitirilmeyegörsün, insan her daim bir misafir iğretiliğinde yaşamaya devam eder.
 
Elia Kazan/Elias Kazancıoğlu’nun hayat hikayesi de bu sürgün hikayelerinden biri. Zülfü Livaneli dostu yönetmen ve yazar Elia Kazan’ın hikayesini Elia ile Yolculuk kitabıyla anlatmış. Bu kısacık kitapla Elia Kazan’ın hikayesini anlatırken bir sürü tarihi bilgiyi de aktarıyor Zülfü Livaneli.
Kayseri Germir kökenli, İstanbul doğumlu Rum bir ailenin oğlu 1909 doğumlu Elia Kazan. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalıyor ve New York’a göç ediyor. Sonra öğrenim hayatını Yale Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi görerek tamamlıyor. Pek çok ünlü yazarın oyunlarının yönetmeni oluyor, bizim sadece namlarını duyduğumuz oyuncularla ahbaplık ediyor. Filmler çekiyor, kitaplar yazıyor. Oscar Ödülü dahil olmak üzere pek çok ödül alıyor. Bütün yaptıkları ve başarıları, 1952 yılında McCarthy döneminde Amerika Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi (HUAC) tarafından yargılandığı zaman verdiği ifade nedeniyle aldığı tepkiler her daim takip ediyor. Kazan, hayatında yaptığı ve kimsenin canını yakmadığını belirttiği tek hata nedeniyle hep şiddetli eleştirilere maruz kalıyor. Sadece çevresi tarafından eleştirilmekle kalmıyor, kendi kendini de eleştiriyor; tiyatrodan ve sinemadan uzaklaşarak yazarlığa yoğunlaşıyor.
 
 
 
“Bu tiple mi sinemacı olacaksın?”
 
Babası tarafından, “Bu tiple mi sinemacı olacaksın?” denerek azarlanan Kazan, sinemaya Marlon Brando, Anthony Quinn gibi isimleri kazandırıyor. Âşık olmasa dahi Marilyn Monroe ile aşk yaşıyor. Amerika Amerika filmi Kazan’ın en otobiyografik filmlerinden biri, daha sonra Uzlaşma adında bir kitapla anılarını ve kendi hikayesini anlatıyor.
 
2003 yılında 94 yaşındayken vefat ediyor Elia Kazan. Vefat etmeden bir süre önce Türkiye’ye gelip Livaneli ile birlikte Kayseri’ye gitmiş. Livaneli, Elia ile Yolculuk kitabında Elia Kazan ile olan arkadaşlıklarını ve Kayseri’ye yaptıkları işte bu yolculuğu anlatıyor. Bir belgesel, anı kitabı Elia ile Yolculuk; hem Livaneli’nin hayatından, hem Kazan’ın hayatından kesitleri ve arkadaşlığı anlatıyor. Elia Kazan’ı bir siyasetçi ya da bir sanatçı olmaktan ziyade bir arkadaşı olarak anlatıyor Livaneli. Yaptığı işlerden, dostlarından bahsetse dahi kadınlarla olan bazı arkadaşlıklarının dışında mahremine girmiyor. Bir hatanın nasıl bir ömre bedel olduğundan bahsediyor. Elia Kazan’ın deyimiyle üzüntüyle değil öfkeyle yaşayan, hayatla ve kendiyle sürekli kavga eden bir insanın portresini çiziyor.
 
 
 
 
 
 
Çizimler: M. K. Perker (kitaptan)
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Eleştiri Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Kalbe giden yol

						
Altı çizilen anlar, üstü karalanan anılar hep o durumun içindeki detaylarla özdeşir; kokular, renkler, hareketler, sesler… Hafızamızda yer eden tüm hikayeler kendi ayrıntılarını taşır. Yemek de o ayrıntıların belki de en önemlilerinden biri. Üstelik yalnızca hikayeye değil, hikayede geçen önemli/önemsiz karakterlere de bir anlam, hafızaya kazınacak bir özellik ekler.

						
					

					

					

										

					

						
Sokrates okumamızı neden istemiyordu?

						
Thomas Mann, alfabenin doğuşuna ilişkin “Kanun” adlı kısa hikayesinde anlatıyor: Tanrı, Musa’dan 10 emrini dünyadaki her insanın anlayabileceği biçimde iki tablete oymasını ister. Fakat Musa işin içinden bir türlü çıkamaz; Mısır’da ve Akdeniz bölgesinde kullanılan semboller, emirleri aktarma konusunda yetersiz kalmaktadır çünkü.

						
					

					

					

										

					

						
“Lütfen bir oturuşta okuyun bu kitabı...”

						
Sanırım bu yılın ilk aylarıydı; Selçuk Demirel bir röportajında son aylarını satırların altını çize çize, notlar ala ala Kara Kitap’ı okuyarak geçirdiğini, desenler çizip alıntılar seçtiğini belirtiyor, Orhan Pamuk’la işbirliğinin müjdesini veriyordu.

						
					

					

					

										

					

						
Sert roman

						
Kriz ve çöküş anlarında insanların nasıl tepkiler vereceği, gayet normal olduğunu varsaydığımız davranışlarının ne yönde değişeceği ya da biz de o durumun içindeysek bunları kestirip kestiremeyeceğimiz büyük oranda belirsizdir.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Harry Potter'ın doğduğu ev satılıyor

					

				

				
				

					
Hugo Ödülleri sahiplerini buldu

					

				

				
				

					
İthaki Akademi'nin yeni konuğu Sedef Betil

					

				

								
				

					
Bay Mercedes dizisi başladı

					

				

								
				

					
Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu oluyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Gökhan Dumanlı ile söyleşi:


"Zarafet ölmedi, görgüsüzlük popüler oldu."

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Harry Potter'ın doğduğu ev satılıyor
						
					
					
				

																

						2 - Kalbe giden yol
						
					
					
				

																

						3 - Sokrates okumamızı neden istemiyordu?
						
					
					
				

																

						4 - Üzüntüyle değil, öfkeyle yaşamak
						
					
					
				

																

						5 - George Orwell: "Bütün yazarlar bencildir"
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap