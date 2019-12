Edebiyat Cumhuriyetinin Lüzumsuz adamları

Rusların lüzumsuz adamları

Edebiyatta modernleşme ve bireyleşmeyle başlayan lüzumsuz adam tiplemesi başka ülkelere de kendi modernleşme ve batılılaşma maceralarıyla birlikte ihraç edilir. Nitekim hayali edebiyat ülkemizin lüzumsuz adamlarının çok büyük bir kısmı da kesinlikle Rus olurdu. Bir Rus “lüzumsuz adamları geleneği”nden bile rahatlıkla bahsedebiliriz. Elbette ki Rus modernleşmesi kendi “lüzumsuz adamı”nı üretti ve edebiyata bol bol lüzumsuz adam kazandırdı. Rus batılılaşması henüz bir burjuva sınıfı üretmediği; batılılaşma aristokrasi ve bürokrasi üzerinden geliştiği için flanör de bu sınıftan kişiler arasından “icat edildi”.

Rus “lüzumsuz adamları” Rus modernleşmesinin merkezi olması için Çar Petro tarafından tasarlanıp inşa ettirilen Petersburg’da doğarlar. Batılı eğitim almışlardır ve Rusya ile aralarında bir “doku uyuşmazlığı” söz konusudur.

Turgenyev’in Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü adından kendini belli eden bir karakter olarak karşımıza çıkar. Romanın başkarakteri Çalkaturin kendi yaşam öyküsünü şu sözlerle dile getirir: “Lüzumsuz, lüzumsuz… Saplanıp kaldığım kocaman bir kelime. Derinden derine içime kapandıkça tüm geçmişimle daha çok yüzleşiyorum ve bu tabirin acımasız gerçekliğine daha çok inanıyorum. Lüzumsuz işte daha ne olsun.”

Dostoyevski için lüzumsuz adam Batılılaşmış yani kültürüne yabancılaşmış bir tiptir. Dostoyevski’nin en meşhur lüzumsuz adamını Yeraltından Notlar’da okuruz. “Ben hasta bir adamım” diye başlar roman. Başkarakter, tembelliği ile övünür, kibirlidir, karamsardır, tutarsızdır, tam anlamıyla faydasız bir baş belasıdır. Suç ve Ceza’nın Raskolnikov’u kendi değerlerinden o derece kopmuştur ki katil olmak için gerekli cesareti zihnindeki Napolyon imgesinden alır. Napolyon’un iktidarı için her şeyi göze alabilmesinden ilham alarak cinayet işler “lüzumsuz adamımız”.

Gonçarov’un lüzumsuz adamı olan Oblomov ise lüzumsuzluğun ve faydasızlığın zirve ismidir. Romanın neredeyse ilk üçte birlik kısmı yatakta geçer. Bir türlü yatağından çıkamaz Oblomov. Flanör tiplemesinin kentin sokaklarını mesken tutması Oblomov’da yatağından çıkmaması ile tezat teşkil etmez. Zira aslolan hareket etmek değil bireyin başkasını gözetmeden hareket etmesi ya da tamamen hareketsiz kalmasıdır.

Aylak Adam bir flanör mü?

1959’da yayınlanan Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı, baba parası yiyerek yaşayan bir aylaktır. Adı sadece C’dir. Bir derdi, ideali, hayali, hedefi yoktur. Melike Kılıç yüksek lisans tezinde C için “Kendisine tutunacak bir şey aramaktan ziyade, tutunabileceği şeylerden kaçan bir kahraman olmasıyla bir sanatçı olamamıştır fakat çevresi sanatçılarla doludur” der. C için burjuva, bürokrat veya aristokrat diyemeyiz. Mirasyedidir o kadar. Gün boyu dolaşır. Sanatla ilgili gözükür. İnsanların bıyıklarına takılır. Sinemaya gider. Sinemadan çıkan insan diye bir dert edinir. Seyrettiği filmden büründüğü haleti ruhiyeyi koruyamadığından şikâyet eder. Onun sokakları dolaşırken de, sanatla ilgilenir gibi yaparken de, aradığı, sinemadan çıkarken koruyamadığı o haleti ruhiyedir sanki. Aylak Adam’ın yaşadığı İstanbul, kimliksiz bir kenttir. Tıpkı Anayurt Oteli’nin kimliksiz bir taşra olması gibidir. (Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ında da lüzumsuz adamımız yaşadığı kent olan Petersburg için “yeryüzünün en soyut kenti” nitelemesinde bulunur.) Her yer, her yer olabilir. Ne nostaljisi yapılabilecek bir geçmiş ne de idealize edilecek bir gelecek vardır. Yaşanan bu anın sıkıntısından ibarettir. C de Zebercet de sıkıntılarını farklı yollardan giderir. Sonuçta amaçlanan bu anı atlatmaktan ibarettir. Zebercet güya iş sahibidir ama gerçekte mesleksiz ve mesnetsizdir. Sait Faik’in Lüzumsuz Adam’ı için mahallesi ne ise Zebercet için de otel odur. Şehirde yaşamayan bir “lüzumsuz adam”dır Zebercet ve bu yönü onu daha da lüzumsuz bir tercümeye dönüştürür. “Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın”ı beklemesi Godot’yu beklemek kadar lüzumsuzdur. Tıpkı Aylak Adam’daki C’nin şehri dolaşırken “güzel, temiz yüz” bulmasının beyhudeliği gibidir bu bekleyiş. Tabii ki Lüzumsuz Adam deyince adıyla sanıyla Sait Faik Abasıyanık’ın Lüzumsuz Adam’ını unutmuş değiliz. Doğulu bir flanördür o. Oblomov’un azıcık yatağından dışarı çıkan halidir Sait Faik’in Lüzumsuz Adam’ı… Yedi yıldır mahallesinden dışarı çıkmamıştır. Bir anlamda da negatif flanördür o. Kalabalıkların değil aynı üç beş kişinin arasında yer alır. Ne der kendisi hakkında: “Ben bir acayip oldum. Gözüm kimseyi görmüyor, kimsenin kapımı çalmasını istemiyorum. Dünyanın en sevimli insanları olan posta müvezzilerinin bile.” Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ını hatırlatır bu cümleleriyle.