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Yazarlar

			

			

			

				
Tuba Kaplan

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Sanat, üretim ve estetik üzerine arayış

						
1942 Roma doğumlu Giorgio Agamben, bir İtalyan siyaset felsefesi düşünürü ve eğitimcisi. Hukuk ve felsefe eğitimi alıyor, sonrasında doktora tezini Simone Weil’in siyasi düşüncesi üzerine yazıyor.

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Aslında Okuyoruz: Türkiye’nin Güncel Okuma Kültürü Araştırması

					

				

				
				

					
Distopya Sound Art Festival 2019, İstanbul

					

				

				
				

					
Sean Penn “Türlü İşlerin Adamı Bob Honey”i yazdı 

					

				

								
				

					
2019 Attilâ İlhan Ödülleri sahiplerini buldu 

					

				

								
				

					
Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri’nin konuğu Füruzan 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Yunus Emre Tozal: Chicago’nun kütüphaneleri

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Türklerde Hayvan Sembolizmi

						
						


												
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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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