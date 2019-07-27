Çocukları sevinçten dört köşe edecek klasikler

Çiçeği burnunda yeni çocuk kitapları yayınlamaya başlayan Turkuvaz Çocuk, klasik olmuş dört kitabı çocuk okurlarıyla buluşturdu. Ülkemizde defalarca baskısı yapılan bu kitapları diğer baskılarından ayıran özelliği hem boyutu hem de çizimleriyle bir açılım sağlamış olması.

Gizem, macera, bilinmezlik, mizah, bilim kurgu… Bir çocuğun kitaba olan ilgisini artıran ve onu kitap bitene kadar okumaya iten anahtar sözcükler bunlar. Klasik olmuş birçok çocuk kitabında yer alan ve günümüz çocuklarını da çeken bu temel duygular, bu kitapların bütün dünyadan okur bulmasına ve her ülkede hâlâ basılıyor olmasına zemin teşkil ediyor.

Çiçeği burnunda yeni çocuk kitapları yayınlamaya başlayan Turkuvaz Çocuk, klasik olmuş dört kitabı birden çocuk okurlarına sunarak bu kervana katıldı. Bu dört kitap elbette herkesin bildiği, okuduğu ya da bir şekilde haberdar olduğu kitaplar. Ancak ülkemizde defalarca baskısı yapan kitapları diğer yayınevlerinin baskısından ayıran özelliği hem boyutu hem de çizimleriyle bir açılım sağlamış olması. Büyük boy olarak basılan bu dört klasik kitap, Francesca Rossi’nin kitaba ruh ve renk katan çizimleri, okuma iştahını yeniden kabartmayı başarıyor.

Bir yazıda dört kitabı birden anlatmak ve tahlil etmek elbette ki zor bir iş. Bu yüzden bu dört kitabın genel çerçevesini çizmekle ve yayınevinin özenine dikkat çekmekle iktifa edeyim.

Verne’in iki klasiği çağdaş bir anlatımla sunuluyor





Jules Verne’in Denizler Altında 20.000 Fersah ve Seksen Günde Devri Âlem isimli iki kitabı şık bir baskıyla ve iyi bir çeviriyle sunulmuş. Denizler Altında 20.000 Fersah, Verne’in 1870 yılında yayımladığı bir roman. Roman, 1868’de Nautilus adlı denizaltı ile seyahat eden Kaptan Nemo ve denizaltıya misafir olan bilim adamı Pierre Aronnax’ın Kızıldeniz, Akdeniz, kayıp Atlantis kıtası, Güney Kutbu’nu içeren seyahatleri ve maceralarını ele alıyor. 1907, 1916 ve 1954’te filme de çekilen bu eser, Turkuvaz Çocuk’tan Giada Francia’nın uyarlaması ve Sema Savaş’ın başarılı çevirisiyle büyük boy olarak basılmış. Bilimkurgu türündeki bu klasik eser büyük boy illüstrasyonlarıyla sıkıcı bir roman kurgusundan sıyrılarak çocuğun ilgisini çekebilecek bir formata büründürülmüş. Verne’in 1872’de yazdığı bir macera romanı olan ve dünyada okuma rekoru kıran Seksen Günde Devri Âlem kitabı da yine aynı formatla yüz elli yıl sonra bile çocukların hayal güçlerine seslenecek güçte.

BEN ÇOCUK OLSAM… .Ben çocuk olsam bu dört kitabın içindeki maceraları ve bilmediğim dünyaları keşfetmeyi çok severdim. Yüzyıl öncesinden bugüne seslenen bu yazarların anlattıkları dikkatimi çekerdi. .Kitabın resimlerini herhalde saatlerce incelerdim. Büyük boy çizimlerin içinde kaybolur, kitabın okunmasına sunduğu kolaylık ve kattığı güzellik için kitabın çizerine de teşekkür ederdim.



Olağanüstü öykülere olağanüstü çizimler

Yine büyük formatta ve aynı çizerin illüstrasyonlarıyla süslenen Jonathan Swift’in 1726 yılında tamamladığı tek romanı olan Guliver’in Gezileri, Lemuel Gulliver adındaki doktorun seyahatlerinde geçirdiği deniz kazalarından kurtularak sığındığı kara parçalarında karşısına çıkan, birbirinden ve kendi ülkesi olan İngiltere’den son derece farklı zaman ve mekân ölçülerine sahip ülkelerde başından geçen olağanüstü öyküleri anlatıyor. Aslında siyasal bir hiciv niteliği taşıyan eserin çocuk edebiyatına kazandırılması Glasgow’daki bir kitabevi tarafından sadeleştirilip resimlerle süslenmesine dayanıyor. Dört ayrı yolculuğun anlatıldığı dört bölümden oluşan kitapta yazar, okuyucuyu benimsediği ölçülerin, değerlerin, yasaların ve yönetim sistemlerinin genel-geçerliğini sorgulamaya davet ediyor. Eğlenceli bu kitabı çocukların seveceğinden kuşku yok. İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson’un çocuk klasikleri arasına giren macera türündeki Define Adası, Turkuvaz Çocuk’un aynı seriden yayınladığı dördüncü kitap. Bir yıl kadar bir dergide yayınlanan ve ardından 1882 yılından kitap olarak basılan bu eser, sunduğu atmosfer ve karakterleriyle ve tabii ki anlattığı define avıyla gençler kadar çocukları da kendisine çekmeyi başarmıştır. Bugün bildiğimiz manadaki popüler korsan imgesinin biçimlenmesinde de bu kitabın rolünün büyük olduğunu söylememiz gerek. Korsan denildiğinde gözümüzün önünde canlanan define haritalarını, tropikal adaları, omzunda papağanıyla tek bacaklı, tek gözü bandajlı denizci imgesini bu kitaba borçluyuz. Sonuç olarak yayınevi büyük boy ve güzel illüstrasyonlarla bezeyip iyi bir baskıyla çocuk okurlarına sunduğu her biri 96’şar sayfadan oluşan bu dört klasik kitapla övgüyü hak ediyor. Haliyle bu kitapların çocuklardan kurtulma şansı yok. Size düşen sadece bu kitapları alıp çocuklarınıza hediye etmek olacak. Gerisi onların hayal güçlerine kalmış.