Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Abdullah Harmancı    30-11-2018

						
Hakikatini Bulmadan Masalını Yazamazsın!

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Yunus Nadir Eraslan, kitabının önemli bir bölümünü çocukluğundan devşirdiği anı ve sahnelerle kotarmış. Çocukluk anılarını yazmış demiyorum, çocukluk anılarından öyküler çıkarmış.

						

														
 
 
Çocukluğumun üç senesi Sivas’ın Gürün ilçesinin Çelikhan/Yazyurdu kasabasında geçti. Sekiz ile on yaşlarımdı bunlar. 1982-1985. Bunun öncesinde veya sonrasında köy, kasaba gibi yerlerde yaşamamıştım. Dolayısıyla hayatımın bu üç senesi, bana her zaman olağanüstü gelmiştir. İnanılmaz. Uzak. Yaşanmamış gibi. Ürkütücü. Masalımsı. Büyülü. Zorlu. Bulunduğumuz kasaba, kışları son derece soğuk olan bir yerdi. Sanırım bunun için “Yazyurdu” denmişti.
 
Yunus Nadir Eraslan’ın Çırak (Hece, 2018) isimli öykü kitabını okurken, ister istemez çocukluğuma ama özellikle Sivaslı senelere gidip gidip geldim. Zira Yunus Nadir Eraslan, kitabının önemli bir bölümünü çocukluğundan devşirdiği anılarla/sahnelerle kotarmış. Çocukluk anılarını yazmış demiyorum, çocukluk anılarından öyküler çıkarmış. Kitabın en lirik bölümleri bu öyküler. Öykülerdeki çocukluğu böylesine şiirsel ve lirik kılan nedir? Aynı zamanda pastoral? Muhtemelen yazarın Sivas’ta geçirdiği çocukluk seneleri. Bu çocukluğun dedelerle, ninelerle ve güzelim doğa sahneleriyle örülmüş olması…
 
On dokuz öyküden oluşan kitapta belirleyebildiğim kadarıyla on öykü bu atmosfer içinde kotarılmış. Bu öykülerden kitaba adını veren Çırak, bir saz yapım ustasını ve bu ustanın çırağı olan anlatıcımızı hikâyeleştiriyor. Sivas’tayız ya, elbette söz türküye, saza, saz ustalarına gelecek. Öykülerde zaman zaman Anadolu irfanının paha biçilmez örneklerine, türkülerine, ilahilerine yer veriliyor. Böylesi bir Anadolucu tavır, yazarımıza puan kazandırıyor. Zira Yunus Nadir, genç öykücülerimizin çoğunun aksine, bütün kanallarını, Batılı yazarlardan yapılan çevirilere açmamış. Bu toprağın ürettiği sese, geçmişe, kültüre vâkıf. Belki de ilk kitabını kırk sekiz yaşında çıkarmış olmanın avantajıdır bu biraz da.
 
İÇİNDE HAKİKAT BARINDIRMAYAN MASAL OKUNMAZ
 
Görebildiğim kadarıyla kitaptaki dört öykü de yazarın imam hatip öğrenciliği senelerine uzanıyor. Belki de kitabın en ilginç tarafını bu öyküler oluşturuyor. Bu öykülerde, bilhassa 1980’li senelerde ülkemizde İslamcı kesimin gençleri arasında esmiş fırtınalar konu ediliyor. Hasan El-Benna okuyan bir imam hatipli genç, ister istemez çevresindeki insanlarla çatışıyor. Bu arada bir vakfa devam ediyor. Vakıftaki ağabeyler, kendisinden kitap yahut takvim satmasını istiyor. Anlatıcımız, bu emirlere uymakta zorlanıyor. Özellikle Üç Kafa Üçü de Kel Kafa öyküsü, İslamcı camianın kendilerini siyasi, resmi düzenle barıştıramadığı dönemlerde geçiyor ve imam hatipli gençlerin bir dönem içine düştükleri açmazları çok güzel resmediyor. Kaset Seansları öyküsünde ise, dindar bir baba çocuklarına televizyon izlemelerini yasaklıyor. Türkiye’de birçok dindar insanın evine televizyonun girmesi büyük sorun teşkil etti.
 
Çocuklar ve gençler eve televizyon almak istediler ama ebeveynler istemedi. Benim çocukluğumda ve gençliğimde, hâlâ bu tür çatışmalar yaşanmaktaydı. Amcamın evine gizlice alınan bir televizyonun ailelerimiz içinde yarattığı çalkantıyı çok iyi hatırlıyorum. Eraslan, tam da yapması gerekeni yaparak, evinde televizyon olmayan bir çocuğun iç gerilimini büyük bir başarıyla vermiş. Kitapta yer alan “imam hatipli” öykülerinden birinde ise Yunus Nadir, lisede öğretmeni olan Sadık Yalsızuçanlar’ı portreleştiriyor. Böylece, gene, 1980’li senelerde Türkiye’de cemaatlerin birbirleriyle nasıl çekiştiği veya birbirlerine karşı ne kadar anlayışsızca davrandıkları ve iyi niyetli insanların bundan nasıl olumsuz etkilendiği anlatılmış oluyor.
 
İlk grup öykülerde çocuk, ikinci grup öykülerde liseli olan kahramanlarımız, bu defa yetişkin oluyorlar ve kitabın üçüncü grup öyküleri de böylece ortaya çıkıyor. Çocukluğunu, delikanlılığını bazı olay ve sahnelerle izlediğimiz yazar, bu defa öğretmen oluyor ve öğretmenlik veya askerlik dönemlerinden öyküler kotarıyor. PKK ile mücadele ve bu mücadele sırasında yitirdiklerimiz Ve Acı Ve Oyun Ve Ölüm öyküsünde anlatılırken, 28 Şubat sürecinin dindar bir öğretmenin psikolojisi üzerinden verildiği öykünün adı Kendine Övgü.
 
Bitirirken şunu söyleyelim: Çırak öyküsünde geçen “Hakikati bulmadan masalı yazamazsın. Yazsan da o yazılan masal değildir. İçinde hakikat barındırmayan masal okunmaz” cümleleri, yazarın öykü poetikasını veriyor. Kitaptaki öykülerin de bu yargı doğrultusunda, “hakikatli” olduklarını belirtmek isteriz. Yunus Nadir, portreler yaratıyor. Bunlar Anadolu’yu bilen herkesin aşina olduğu portreler. Bu portreleri yaşatmasını da biliyor çünkü anlattığı masalın “hakikati”ni biliyor. Bizden olan bu insanlar, sözleriyle, davranışlarıyla içimizde yaşamaya devam ediyorlar.
 
Belki bir husus daha belirtilebilir: Yazar, (en azından bazı) öykülerini çabuk bitiriyor. Finale bizi hazırlamıyor. Birkaç paragraf daha olmalı, diye düşündüğümüz oluyor. Bütün bunlara rağmen, yazar, kırk sekiz yılın birikimini öykülerine yansıtırken, hayatından, yüreğinden bir parçayı koparıp bize uzatmasını bilmiş. Hep denilir ama pek az uyulur bu ilkeye: “Kanıyla yazmış.” Bu yüzden de kanatmasını bilmiş.
 
 
ÇIRAK
Yunus Nadir Eraslan
HECE YAYINLARI 2018
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Makasla Kesilen Fotoğraflar: Yabancı Bir Baba

						
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Yeni Başlayanlar İçin Malcolm X

						
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Bozkırın Kağanlıkları

						
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Odlar Diyarının Kuzgunu: Elçin Efendiyef!

						
 
 
“Bundan sonra da dünyada sayısız keşifler olacak ama herhalde kitabın keşfi kadar büyük bir keşif olmayacak.
 

						
					

					

					

									

			

		
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Suriyeli Kadınlardan Umudun Renkleri Sergisi

					

				

				
				

					
Üç Silahşör, İstanbul'da İlk Kez Sahnelenecek

					

				

				
				

					
Türkiye’nin İlk Kadın Fotoğraf Sanatçısı Yıldız Moran’ın Eserleri İstanbul Modern’de

					

				

								
				

					
Tarık Buğra’nın En Kapsamlı Biyografisi

					

				

								
				

					
Maraşlı Lena Chamamyan Cemal Reşit Rey’de

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Bir Ailenin En Uzun Yüzyılı 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap