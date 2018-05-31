Ferit Edgü'nün kırpıntı metinleri

Her bakımdan "özel" bir kitapla karşı karşıyayız...

Ferit Edgü'nün Kazâ Sözleri ve Öteki Metinler'i, Kırmızı Kedi'nin "888" nüsha serisi içinde yayımlandı. Bu seriden Edgü'nün kitabı dışında bir de Enis Batur'un Endişe Yengeçleri adlı eseri çıktı. Özel bir tasarımla ve 888 adet yayımlanan bu kitapların başka bir baskılarının yapılmayacağına dair bir ibare de kitapların sonuna eklenmiş. Her bakımdan "özel" (hatta Edgü'nün kitabından ilhamla "öz-el" mi demeliyiz) kitaplarla karşı karşıyayız.



Ferit Edgü, "BİRKAÇ SÖZCÜK"te bizi şöyle karşılıyor: "Bu kitabın içindeki tüm 'kırpıntı metinler' bir kazâdan doğdu. Hangi kazâdan, anımsamıyorum. Değişik dönemlerde, değişik yerlerde, değişik defterlere karalanmış bu sözcükler yığınını, 2005'e doğru, Bülent Erkmen'in dostça önerisiyle 'kitaplaştırmaya' başladık. Sanırım, benim sözcüklerimden çok, Bülent'in yaratısıydı söz konusu olan. Çünkü her bir kitap 'bilgisayar çıkışıyla' yalnızca 41 adet yayımlanıyordu. Tümü numaralanmış ve imzalanmış olarak. Bu serüven bir süre devam etti: yedi ya da sekiz kitap. Sonunda, Bülent değil, ben yoruldum; kestik. Bir kazâ sonucu doğan bu kırpıntılardan dördü, onları anımsayan dostum Enis Batur'un sayesinde, elinizdeki bu gerçek kitaba dönüştü. Hepsi bu."





Bir kazâ'dan geriye kalan bu kitap:

KAR

KAPKARA adı altında yirmi beş "Hecelemeler" ile başlıyor. Çoğu zaman bölündükleri heceden ayrı, birleşik ve bağımsız anlamlarla kurulan bu hecelemelerde anlamın farklılıklarına göndermeler yapılıyor:

"Göz yaş-

ları şiş

eler

silen de el-

silen de el"



Kimi zaman da heceler, sesin akislerine dönüşüyorlar.



"Hey bu yol-

da yalnız yürü-

yen şey



karşı-

dan dan dan

gelen de

en de en de

sen

giden de"



Bazen de bu hecelere görsellik yerleştiriliyor:

"Bir sol-

uk yaş-

ama"



İkinci bölüm "GÖRÜNTÜLER" adını taşıyor. Bu bölümde çocuklar, yoksullar, işçiler, kadınlar, anlık görüntüler ve hayvanlar kelimelerle belirli bir anda tıpkı fotoğrafları çekiliyormuşçasına, tam o andaki hikayeleriyle anlatılıyorlar:

"Balkonda akşam çayı.

Hasır koltuklar. Hasır masa üzerinde

gülkurusu pembe, işlemeli keten örtü.

Beyaz önlüğüyle, çay tepsisini getiren

evlâtlık. Limoge çay fincanları. Küçük

halkalar. Kurabiyeler. Küçük poğaçalar.

Kaşarlı simitler. Gül, çiçek ve vişne

reçelleri. Tüm bunlara bakan büyük hanım.

Tüm bunlara bakan büyük hanıma bakan

misafir hanım.

Kimsenin bakmadığı evlatlık ve yerde

debelenen üç çocuk (İki erkek bir kız)."



"PUSULALAR" başlık üçüncü bölüm, bir temizlikçi kadının sesinden, pusulalar bıraktığı, evini temizlediği Memet abi'nin hayatının ve aralarındaki ilişkinin bize aktarılmasından oluşuyor:

"Memet abi dolaptaki sütün tarihi geçmiş

içme ölürsün" ile başlayıp:

"Ah Memet abi ah

gene görüşürüz gün ola harman ola" ile biten bir pusulalar tarihi aynı zamanda.



(Devamı var) başlıklı son bölümde “KAZÂ SÖZLERİ” var. Aforizmalardan yazarlara, eserlere sözlere doğru birer kırpıntı halinde bu metinler.



Ferit Edgü'nün kitabı, birçok "magnet"in farklı şekillerde bir araya getirilebilecek hallerini anımsatıyor. Her bir yeniden karşılaşmada farklı bütünleri meydana getirecek "bütün"ler bunlar.

Görsel: Seda Mit