Sanat eleştirmeni, sanat tarihçisi, ressam, şair, toplumbilimci, düşünür John Ruskin, On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu eserinde sanayi devriminin sonuçlarını çevresel yönden ele alıyor. Ruskin’in 1884-1885’te Oxford Üniversitesi’nde verdiği derslerin notlarından oluşan metin, bir sanat tarihçisinin gözüyle sanayi devrimine dair gözlemleri ortaya koyuyor. İngiltere’de yaşanan Sanayi Devrimi 19. yüzyıl entelektüellerince nasıl deneyimlendi? Devrimin ne gibi çevresel sonuçları oldu? O zamanlar İngiltere gökleri nasıldı? Bu gökler, 19. yüzyıl sanatına nasıl yansıdı? gibi soruların yanıtlarını farklı mekanların gökleriyle, büyük ressamların eserleriyle, şiirle ve antikçağ metinleriyle bulmaya çalışıyor.

ON DOKUZUNCU YÜZYILIN

FIRTINA BULUTU

John Ruskin

ÇEV: Erdem İlgi Akter

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