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Şahane Bir Kitap

			

			

			

				
Şahane Bir Kitap

				

					

					

						
    13-06-2019

						
 On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu

						

						

														
							

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On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu

									

									

									
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Sanat eleştirmeni, sanat tarihçisi, ressam, şair, toplumbilimci, düşünür John Ruskin, On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu eserinde sanayi devriminin sonuçlarını çevresel yönden ele alıyor. Ruskin’in 1884-1885’te Oxford Üniversitesi’nde verdiği derslerin notlarından oluşan metin, bir sanat tarihçisinin gözüyle sanayi devrimine dair gözlemleri ortaya koyuyor. İngiltere’de yaşanan Sanayi Devrimi 19. yüzyıl entelektüellerince nasıl deneyimlendi? Devrimin ne gibi çevresel sonuçları oldu? O zamanlar İngiltere gökleri nasıldı? Bu gökler, 19. yüzyıl sanatına nasıl yansıdı? gibi soruların yanıtlarını farklı mekanların gökleriyle, büyük ressamların eserleriyle, şiirle ve antikçağ metinleriyle bulmaya çalışıyor.
 
ON DOKUZUNCU YÜZYILIN
FIRTINA BULUTU
John Ruskin
ÇEV: Erdem İlgi Akter
VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI
						

						

						
												

							
							

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ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
 On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu

						
						


												
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Sanat eleştirmeni, sanat tarihçisi, ressam, şair, toplumbilimci, düşünür John Ruskin, On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu eserinde sanayi devriminin sonuçlarını çevresel yönden ele alıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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