Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Hakkı Özdemir

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Şaman Blues

						
The Doors’un Shaman’s Blues şarkısını her dinlediğimde, nedense Jim Morrison’un çocukken yaşadığı bir olayı ve bu olayın şarkının yorumuna, tavrına etkisini düşünmeden edemem.

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Murakami uyarlaması “Şüphe” vizyona girdi  

					

				

				
				

					
Osmanlı’nın son dönem fotoğrafları dijital arşivde erişime açıldı 

					

				

				
				

					
Yapı Kredi Salinger’in doğum gününü kutluyor

					

				

								
				

					
Altın Küre En İyi Senaryo ödülü Green Book’a 

					

				

								
				

					
Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Ülker İnce’nin oldu 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
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Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ibn Haldun’un Mukaddime’de üzerinde durduğu çevrenin ve yaşanılan şehrin insan üzerindeki etkisi, modern yazarların ve düşünürlerin de peşini bırakmamış bir tartışmanın konusudur. Walter Benjamin meşhur kitabı Pasajlar’da 19. yüzyıl Paris’inden ve Charles Baudelaire’in şiirlerinden yola çıkarak erken modernizmin izlerini sürer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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